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Bitlis merkezli 3 ildeki operasyonda hesap satın alan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı

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Bitlis merkezli 3 ildeki operasyonda, banka hesaplarını satın alarak yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen paraları aklamaya çalıştıkları tespit edilen 20 şüpheliden 12'si tutuklandı. 7 şüpheliye adli kontrol uygulanırken 1 kişi serbest bırakıldı.

Bitlis merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, banka hesaplarını satın alarak yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen paraları aklamaya çalıştıkları tespit edilen 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hizan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda 18 yaşını doldurmuş vatandaşlara ait banka hesaplarını satın alarak bu hesaplar üzerinden "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından elde edilen paraları aklamaya çalıştıkları tespit edilen 20 şüpheliye yönelik Bitlis merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 kişi de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Kaynak: AA
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