1 Ekim'deki ÖTV zammı sonrası motorine bu gece 2 TL 22 kuruş indirim bekleniyor

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Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Akaryakıta, 1 Ekim'de gelen yüklü ÖTV zammının ardından bu gece motorine, 2 TL 22 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Küresel piyasalarda petrol ile benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Motorinin metrik ton fiyatı, 30 Eylül Çarşamba günü bin 485 doları gördü. Ardından düşüşe geçti ve bin 454 dolara kadar indi.

Motorin fiyatları 1 Ekim'de ise hızlı bir tırmanışa geçerek tonu, bin 500 doları gördü ancak bin 417 dolara kadar geriledi. Küresel piyasalarda motorinin tonu halen bin 420 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Sektör kaynakları, bu gelişmelere bağlı olarak ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, "Motorine, bu gece yarısı 2 TL 22 kuruş indirim bekleniyor" dedi.

Kaynaklar, motorinde 1 Ekim'de ÖTV zammı yapıldığını anımsatarak, "Motorinin ÖTV'si 3 TL daha artırıldı. Yüzde 20 KDV ile birlikte litrede fiyat 3 TL 60 kuruş arttı. Bazı illerimizde örneğin Bitlis'te motorinin litresi 99,90 TL'ye çıktı. Diğer illerde, buna yakın fiyatlarda satılıyor" diye konuştu.

Kaynaklar, motorinin ÖTV'sinin 1 Kasım'da 3 TL, 1 Aralık'ta 3 TL daha artacağını belirterek, "Bu durumda KDV ile birlikte 1 Kasım'da 3,60 TL, 1 Aralık'ta da 3,60 TL zam yapılacak" dedi.

Kaynak: ANKA