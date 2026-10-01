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Dr. Öğr. Üyesi Faruk Urak'ın yer aldığı proje TÜBİTAK 1001 desteği kazandı

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Dr. Öğr. Üyesi Faruk Urak'ın yer aldığı proje TÜBİTAK 1001 desteği kazandı
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Bitlis Eren Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Faruk Urak’ın araştırmacı olarak yer aldığı tarımsal ekonomi ve iklim değişikliği odaklı proje, TÜBİTAK 1001 desteği kazandı. Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Urak’ı kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Faruk Urak'ın araştırmacı olarak yer aldığı proje, TÜBİTAK 1001 kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Tarımsal ekonomi ve iklim değişikliği odaklı çalışmalara katkı sağlaması beklenen "İklim Riskine Davranışsal Adaptasyon: Algılanan Şoklar, Ürün Çeşitlendirme ve Çiftlik Gelir İstikrarı" başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 değerlendirmelerini başarıyla tamamlayarak destek hakkı elde etti. Elde edilen başarıyla ilgili bir tebrik mesajı yayımlayan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Dr. Öğr. Üyesi Faruk Urak'ı kutlayarak başarılarının devamını diledi. Rektör Elmastaş, üniversiteler bünyesinde yürütülen bilimsel araştırmaların hem bölge tarımına hem de akademinin gelişimine sunduğu katkının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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