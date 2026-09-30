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Mardin merkezli 10 ilde eş zamanlı baskın! İnsanların üç kuruşuna göz diktiler

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Mardin merkezli 10 ilde eş zamanlı baskın! İnsanların üç kuruşuna göz diktiler
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Mardin merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin internet ve sosyal medyada araç kiralama, evde ek iş gibi vaatlerle dolandırıcılık yaptığı, hesaplarında 700 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Mardin merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

700 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

Çalışmada, zanlıların internet ve sosyal medyadan araç kiralama, evde ek iş, cep telefonu, oto yedek parça, tarım ve hayvancılık aletleri gibi ürünlerin satışını yapma veya iş imkanı sağlama vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlendi.

MASAK'tan alınan ham veriler üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında 700 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Bu kapsamda Mardin, Mersin, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Muş, İstanbul, Gaziantep ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli yakalandı, adreslerdeki aramalarda tabanca, 30 fişek, 2 şarjör, 14 cep telefonu, 14 SIM kartı, tablet, 4 USB bellek ve hafıza kartı ele geçirildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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