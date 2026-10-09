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Bitlis Tatvan'daki Nemrut Kalderası Milli Parkı sonbaharda görsel şölen sunuyor

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Bitlis Tatvan'daki Nemrut Kalderası Milli Parkı sonbaharda görsel şölen sunuyor
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Bitlis Tatvan'daki Nemrut Kalderası Milli Parkı, sonbahar renkleri ve Van Gölü havzasına uzanan manzarasıyla ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, kalderanın sarı ve kahverengiye dönen yapraklarına ilgi gösteriyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası Milli Parkı, sonbaharın renkleri ve doğayla bütünleşen eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Türkiye'nin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda sonbaharın gelişiyle birlikte doğa farklı bir görünüme büründü. Ağaçların sarı ve kahverenginin tonlarına dönüşen yaprakları, kalderanın etkileyici coğrafyası ve Van Gölü havzasına uzanan manzaralar, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Her mevsim farklı bir güzelliğe ev sahipliği yapan Nemrut Kalderası, sonbaharda ortaya çıkan renk geçişleriyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Kaldera çevresinde oluşan doğal manzaralar, bölgenin sahip olduğu zengin ekosistemi ve eşsiz coğrafi yapıyı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz günlerde milli park ilan edilmesiyle doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğinin korunması açısından da önem kazanan Nemrut Kalderası, sonbahar mevsiminde sunduğu manzaralarla Bitlis'in doğa turizmi potansiyelini ortaya koyuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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