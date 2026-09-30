Muş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Muş'ta otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınova yolu kavşağında otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişiden 2'si yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bitlis'in Güroymak İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı