Muş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Muş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'ta Altınova yolu kavşağında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; araçlardaki 4 kişiden 2'si yaralandı. Yaralılar Bitlis Güroymak İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muş'ta otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Altınova yolu kavşağında otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişiden 2'si yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bitlis'in Güroymak İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı