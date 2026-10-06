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Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 200 anne adayına normal doğum anlatıldı

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Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanları, Normal Doğum Haftası dolayısıyla anne adaylarını normal doğum konusunda bilgilendirdi. Kadın doğum polikliniğinde görevli hemşire Büşra Akın, yaklaşık 200 anne adayına bilgi verildiğini söyledi.

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanları, Normal Doğum Haftası dolayısıyla kurulan stantta anne adaylarını normal doğumun önemi konusunda bilgilendiriyor.

Hastaneye muayene ve kontrol için gelen anne adaylarına gebelik kontrolleri, sağlıklı beslenme, doğuma hazırlık, normal doğumun önemi, anne ve bebek sağlığı ile gebelik sürecinde dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

Bilgilendirilen anne adaylarına broşür dağıtıldı, kurabiye ikram edildi.

Kadın doğum polikliniğinde görevli hemşirelerden Büşra Akın, AA muhabirine, yaklaşık 200 anne adayını normal doğum konusunda bilgilendirdiklerini söyledi.

Poliklinikte de hastalara normal doğum konusunda bilgi verildiğini belirten Akın, şöyle konuştu:

"Gebelerimizin normal doğumun teşviki, normal doğumun faydaları ve ağrısız normal doğum konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bugün de bu bilgilendirmeyi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Neden normal doğum? Çünkü normal doğum, anne ve bebek açısından birçok önemli avantaj sağlamaktadır. Normal doğumda anneye yönelik riskler azalırken, annenin ve bebeğin hastanede kalış süresi de kısalmaktadır. Hastane enfeksiyonlarının önüne geçilmesine katkı sağlanmaktadır. Anne normal doğum sonrasında daha hızlı toparlanarak günlük yaşamına daha kısa sürede dönebilmektedir. Doğum sonrasında kanama riski de daha düşük olmaktadır."

"Anne Dostu Hastane" ünvanına sahip hastanede, gebelerin doğum odalarında aileleriyle birlikte kendilerini rahat ve güvende hissedebilecekleri bir ortam oluşturulduğunu anlatan Akın, doğum sürecinde müzik, duş ve pilates gibi destekleyici uygulamalardan faydalanılabildiğini kaydetti.

Akın, bu uygulamalarla anne adaylarının doğum sürecini istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda daha konforlu geçirmelerinin amaçlandığını dile getirerek, "Amacımız anne adaylarımızın doğum sürecini bilinçli, güvenli ve konforlu geçirmelerini sağlamak ve onları bu süreçte en iyi şekilde desteklemektir." dedi.

Kaynak: AA
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