Şehir resmen dondu! Tam 5 gündür doğal gaz yok

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Mons kentinde 11 Şubat’ta başlayan doğal gaz kesintisi nedeniyle binlerce hanenin ısı ve sıcak su hizmetinden mahrum kaldığı bildirildi. Kesintinin başlamasından bu yana yaklaşık 12 bin hanenin etkilendiği açıklandı. Şu ana kadar doğal gaz sağlanabilen hane sayısı ise yaklaşık 2 binle sınırlı kaldı.

HALKIN DUŞ ALMASI İÇİN MERKEZLER AÇILDI

Hava sıcaklıklarının düştüğü dönemde gaz tedarikindeki kesinti, kent halkı için ciddi sıkıntılar yaratıyor. Mons Belediye Başkanı Nicolas Martin, belediyeye ait bazı merkezlerin halkın duş alması ve temel ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla kullanıma açıldığını duyurdu. Isı ve sıcak suya ulaşamayan vatandaşların geçici olarak bu merkezlerden faydalanabileceği ifade edildi. Yetkililer, ayrıca vatandaşların ısıtıcı talebinde bulunabileceğini kaydetti.

Mons’taki bu gelişme, Avrupa’da doğal gaz tedarik güvenliği ve kış koşullarına ilişkin daha geniş çaplı endişelerin sürdüğü bir dönemde geldi. Bölgedeki doğalgaz piyasası volatilitesi ve fiyat artışları, kıta genelinde tüketici ve hükümetler üzerinde baskıyı artırıyor.