Bağdat Haber, Bağdat Son Dakika Haberleri - Haberler

Bağdat Haberleri
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İSTANBUL-CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU NEDENİYLE İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbullular dikkat! Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı
57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda İstanbul'da kapanacak yollar belli oldu
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Irak'a "İran'ın güvenliğine karşı hareketlere izin vermeyin" çağrısı yaptı
2022 vizesiz ülkeler: Vizesiz gidilen ülkeler, vize istemeyen ülkeler nelerdir? Vizesiz yapılan turlar
İstanbul, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun final etabına ev sahipliği yapacak
Gibi nerede çekiliyor? Gibi dizisi hangi ilçede, nerede çekildi? Gibi dizisi çekim mekanları neresi?
Bakan Çavuşoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreterlik görevinin devir teslim töreninde konuştu Açıklaması
Ucuz fiyatlarıyla kasalarında uzun kuyruklar oluşan Primark, Türkiye'ye pazarına girmek için kolları sıvadı
Bağdat, "Erbil'in petrol gelirlerini teslim etmesi yönündeki ısrarını" sürdürüyor
9 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 9 Nisan'da ne oldu? 9 Nisan ne günü? 9 Nisan'da doğan ünlüler!
Trafikteki tehlikeli yolculuk görenleri şoke etti: Akan trafikte motosikleti halatla çekti
7 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 7 Nisan'da ne oldu? 7 Nisan ne günü? 7 Nisan'da doğan ünlüler!
27 ülkeden katılımın sağlandığı Gizemli Şehir Afyonkarahisar Yatırım Kongresi Başladı
IKBY Başbakanı Avrupa'daki petrol açığının bir kısmını telafi edebileceklerini söyledi
27 ülkeden katılımın sağlandığı 'Gizemli Şehir Afyonkarahisar Yatırım Kongresi' başladı
Bakan Soylu: "Ne Avrupa'dan ne Amerika'dan aman dileyeceğiz, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz"
Bakan Soylu: Savaşın bitmesini kendisine sorumluluk hisseden yegane ülkelerdeniz (3)
Son dakika! IRAKLI HASTANIN BEYNİNDEKİ DAMAR YUMAĞI 9 SAATLİK OPERASYONLA TÜRKİYE'DE ÇIKARILDI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri'nde konuştu Açıklaması
ABD'nin 19 yıl önce Irak'a "demokrasi" vaadiyle başlattığı işgalin getirdiği kaos sürüyor
Türkiye güzeli Yeşilçam yıldızı "aile mirası" hastalığını "Darülaceze sahnesi'"nde geçiriyor
Irak'ta Şiiler ve Kürtlerin kendi içinde yaşadığı anlaşmazlık "siyasi tıkanıklığa" neden oluyor
ABD'nin Bağdat Büyükelçisi'nden Erbil'deki saldırılardan "İran rejimi sorumlu tutulsun" çağrısı Açıklaması
Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey kim oynuyor? Çağrı Bey nasıl öldü?
İmam-ı Âzam kimdir? İmam-ı Âzamı kim öldürdü? Ebu Hanife'nin( İmam-ı Âzam) kısaca hayatı
Hurma diyeti nedir? Hurma diyeti nasıl yapılır? Hurma çeşitleri nelerdir, neye iyi gelir?
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