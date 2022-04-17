Bağdat Haber, Bağdat Son Dakika Haberleri - Haberler

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Bağdat Haberleri

Bağdat haber, Bağdat son dakika haberleri ve gelişmeleri.

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU NEDENİYLE İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU NEDENİYLE İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Bağdat - 1 Saat Önce
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Bağdat - 1 Saat Önce
İstanbullular dikkat! Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı

Bağdat - 1 Saat Önce
TİKA'dan ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

TİKA'dan ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Bağdat - Dün 22:31
TİKA'dan Irak'ta 600 aileye gıda yardımı

TİKA'dan Irak'ta 600 aileye gıda yardımı

Bağdat - Dün 22:15
Irak'ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı

Irak'ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı

Bağdat - Dün 11:05
'Hükümetin hızlıca kurulması için' gösteri

"Hükümetin hızlıca kurulması için" gösteri

Bağdat - Dün 09:52
Bağdat'ta 'hükümetin hızlıca kurulması için' gösteri

Bağdat'ta "hükümetin hızlıca kurulması için" gösteri

Bağdat - 15.04.2022
57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda İstanbul'da kapanacak yollar belli oldu

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda İstanbul'da kapanacak yollar belli oldu

Bağdat - 15.04.2022
Bağdatlılar Osmanlı yadigarı Muradiye Camisi'ni ramazanda boş bırakmıyor

Bağdatlılar Osmanlı yadigarı Muradiye Camisi'ni ramazanda boş bırakmıyor

Bağdat - 15.04.2022
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Irak'a 'İran'ın güvenliğine karşı hareketlere izin vermeyin' çağrısı yaptı

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Irak'a "İran'ın güvenliğine karşı hareketlere izin vermeyin" çağrısı yaptı

Bağdat - 14.04.2022
TİKA'dan Bağdat'ta ramazan yardımı

TİKA'dan Bağdat'ta ramazan yardımı

Bağdat - 14.04.2022
2022 vizesiz ülkeler: Vizesiz gidilen ülkeler, vize istemeyen ülkeler nelerdir? Vizesiz yapılan turlar

2022 vizesiz ülkeler: Vizesiz gidilen ülkeler, vize istemeyen ülkeler nelerdir? Vizesiz yapılan turlar

Bağdat - 14.04.2022
Pazar günü yollar kapanacak, sınava girecekler dikkat

Pazar günü yollar kapanacak, sınava girecekler dikkat

Bağdat - 14.04.2022
Irak'ta 'aşırılık yanlısı' 29 kişi gözaltına alındı

Irak'ta "aşırılık yanlısı" 29 kişi gözaltına alındı

Bağdat - 14.04.2022
Akaryakıt krizi yaşanıyor

Akaryakıt krizi yaşanıyor

Bağdat - 14.04.2022
Irak'ta 'aşırılık yanlısı' 29 kişi gözaltına alındı

Irak'ta "aşırılık yanlısı" 29 kişi gözaltına alındı

Bağdat - 13.04.2022
İstanbul, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun final etabına ev sahipliği yapacak

İstanbul, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun final etabına ev sahipliği yapacak

Bağdat - 13.04.2022
Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildi

Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildi

Bağdat - 13.04.2022
Gibi nerede çekiliyor? Gibi dizisi hangi ilçede, nerede çekildi? Gibi dizisi çekim mekanları neresi?

Gibi nerede çekiliyor? Gibi dizisi hangi ilçede, nerede çekildi? Gibi dizisi çekim mekanları neresi?

Bağdat - 12.04.2022
Akçakale Belediye Başkanı sözünü verdiği park çalışmalarında 4'üncüsüne başlandı

Akçakale Belediye Başkanı sözünü verdiği park çalışmalarında 4'üncüsüne başlandı

Bağdat - 12.04.2022
Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildi

Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildi

Bağdat - 12.04.2022
Bakan Çavuşoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreterlik görevinin devir teslim töreninde konuştu Açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreterlik görevinin devir teslim töreninde konuştu Açıklaması

Bağdat - 12.04.2022
Ucuz fiyatlarıyla kasalarında uzun kuyruklar oluşan Primark, Türkiye'ye pazarına girmek için kolları sıvadı

Ucuz fiyatlarıyla kasalarında uzun kuyruklar oluşan Primark, Türkiye'ye pazarına girmek için kolları sıvadı

Bağdat - 12.04.2022
Bağdat'ta kum fırtınası etkili oluyor

Bağdat'ta kum fırtınası etkili oluyor

Bağdat - 12.04.2022
Bağdat, 'Erbil'in petrol gelirlerini teslim etmesi yönündeki ısrarını' sürdürüyor

Bağdat, "Erbil'in petrol gelirlerini teslim etmesi yönündeki ısrarını" sürdürüyor

Bağdat - 11.04.2022
Danimarka Savunma Bakanı, Iraklı mevkidaşı ile askeri iş birliğini görüştü

Danimarka Savunma Bakanı, Iraklı mevkidaşı ile askeri iş birliğini görüştü

Bağdat - 11.04.2022
İran Afgan mülteci dalgasına karşı Taliban'ı uyardı

İran Afgan mülteci dalgasına karşı Taliban'ı uyardı

Bağdat - 11.04.2022
Son dakika haberleri: Bağdat Caddesi'nin trafiği kadın polislere emanet

Son dakika haberleri: Bağdat Caddesi'nin trafiği kadın polislere emanet

Bağdat - 10.04.2022
BAĞDAT CADDESİ VE CADDEBOSTAN SAHİLİ DOLDU TAŞTI

BAĞDAT CADDESİ VE CADDEBOSTAN SAHİLİ DOLDU TAŞTI

Bağdat - 10.04.2022
9 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 9 Nisan'da ne oldu? 9 Nisan ne günü? 9 Nisan'da doğan ünlüler!

9 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 9 Nisan'da ne oldu? 9 Nisan ne günü? 9 Nisan'da doğan ünlüler!

Bağdat - 08.04.2022
Trafikteki tehlikeli yolculuk görenleri şoke etti: Akan trafikte motosikleti halatla çekti

Trafikteki tehlikeli yolculuk görenleri şoke etti: Akan trafikte motosikleti halatla çekti

Bağdat - 08.04.2022
Koalisyon güçlerinden Ayn el-Esed saldırısına ilişkin açıklama

Koalisyon güçlerinden Ayn el-Esed saldırısına ilişkin açıklama

Bağdat - 08.04.2022
7 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 7 Nisan'da ne oldu? 7 Nisan ne günü? 7 Nisan'da doğan ünlüler!

7 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 7 Nisan'da ne oldu? 7 Nisan ne günü? 7 Nisan'da doğan ünlüler!

Bağdat - 06.04.2022
Bağdat Ramazan'da Fenerlerle Süslendi

Bağdat Ramazan'da Fenerlerle Süslendi

Bağdat - 06.04.2022
Bağdatlılar, Abldulkadir Geylani Külliyesi'nin manevi atmosferinde iftar ediyor

Bağdatlılar, Abldulkadir Geylani Külliyesi'nin manevi atmosferinde iftar ediyor

Bağdat - 06.04.2022
Bağdat Ticaret Odası, Türk iş adamlarıyla iş birliğine hazır

Bağdat Ticaret Odası, Türk iş adamlarıyla iş birliğine hazır

Bağdat - 05.04.2022
Avusturyalı Müslüman çift, İslam'a yönelik ön yargıları tasavvufla yıkıyor

Avusturyalı Müslüman çift, İslam'a yönelik ön yargıları tasavvufla yıkıyor

Bağdat - 04.04.2022
Ortadoğu'da İftar Sofralarını Ramazan Tatlıları Süslüyor

Ortadoğu'da İftar Sofralarını Ramazan Tatlıları Süslüyor

Bağdat - 04.04.2022
Avrupa'nın önde gelen kahve zinciri Costa Coffee Türkiye'de

Avrupa'nın önde gelen kahve zinciri Costa Coffee Türkiye'de

Bağdat - 02.04.2022
Kerkük'te ilk teravih namazı kılındı

Kerkük'te ilk teravih namazı kılındı

Bağdat - 01.04.2022
Irak'ta ilk teravih namazı kılındı

Irak'ta ilk teravih namazı kılındı

Bağdat - 01.04.2022
Sünni Vakfı cumartesi gününün Ramazan ayının ilk günü olacağını duyurdu

Sünni Vakfı cumartesi gününün Ramazan ayının ilk günü olacağını duyurdu

Bağdat - 01.04.2022
Bağdat'ta halk ramazanöncesi çarşı ve pazarları doldurdu

Bağdat'ta halk ramazanöncesi çarşı ve pazarları doldurdu

Bağdat - 01.04.2022
Avrupa'nın önde gelen kahve zinciri Costa Coffee Türkiye'ye geldi

Avrupa'nın önde gelen kahve zinciri Costa Coffee Türkiye'ye geldi

Bağdat - 01.04.2022
ADÜ'de 'Tarih Boyunca Kütüphaneler' konulu panel düzenlendi

ADÜ'de 'Tarih Boyunca Kütüphaneler' konulu panel düzenlendi

Bağdat - 01.04.2022
Türk Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı

Türk Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı

Bağdat - 31.03.2022
'2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' resmi açılış programı - Binali Yıldırım

"2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" resmi açılış programı - Binali Yıldırım

Bağdat - 30.03.2022
KDP, dün Şii milislerce ateşe verilen Bağdat'taki parti binasını yıktı

KDP, dün Şii milislerce ateşe verilen Bağdat'taki parti binasını yıktı

Bağdat - 29.03.2022
27 ülkeden katılımın sağlandığı Gizemli Şehir Afyonkarahisar Yatırım Kongresi Başladı

27 ülkeden katılımın sağlandığı Gizemli Şehir Afyonkarahisar Yatırım Kongresi Başladı

Bağdat - 29.03.2022
IKBY Başbakanı Avrupa'daki petrol açığının bir kısmını telafi edebileceklerini söyledi

IKBY Başbakanı Avrupa'daki petrol açığının bir kısmını telafi edebileceklerini söyledi

Bağdat - 28.03.2022
27 ülkeden katılımın sağlandığı 'Gizemli Şehir Afyonkarahisar Yatırım Kongresi' başladı

27 ülkeden katılımın sağlandığı 'Gizemli Şehir Afyonkarahisar Yatırım Kongresi' başladı

Bağdat - 28.03.2022
Bağdat'ta Barzani liderliğindeki KDP binası ateşe verildi

Bağdat'ta Barzani liderliğindeki KDP binası ateşe verildi

Bağdat - 28.03.2022
Bağdat'ta KDP binası ateşe verildi

Bağdat'ta KDP binası ateşe verildi

Bağdat - 28.03.2022
Bağdat'ta KDP binası ateşe verildi

Bağdat'ta KDP binası ateşe verildi

Bağdat - 28.03.2022
Başkan Sürekli'den önemli mesajlar

Başkan Sürekli'den önemli mesajlar

Bağdat - 27.03.2022
Bakan Soylu: 'Tayyip Erdoğan olmasaydı Sivas'tan öteye geçemiyordu'

Bakan Soylu: "Tayyip Erdoğan olmasaydı Sivas'tan öteye geçemiyordu"

Bağdat - 27.03.2022
Son dakika haber: Bakan Soylu: PKK defterini kapattık

Son dakika haber: Bakan Soylu: PKK defterini kapattık

Bağdat - 26.03.2022
AnadoluJet'in Gaziantep-Bağdat seferleri 1 Mayıs'ta başlayacak

AnadoluJet'in Gaziantep-Bağdat seferleri 1 Mayıs'ta başlayacak

Bağdat - 26.03.2022
Bakan Soylu: 'Tayyip Erdoğan olmasaydı Sivas'tan öteye geçemiyordu'

Bakan Soylu: "Tayyip Erdoğan olmasaydı Sivas'tan öteye geçemiyordu"

Bağdat - 26.03.2022
BAKAN SOYLU: SAVAŞIN BİTMESİNİ KENDİSİNE SORUMLULUK HİSSEDEN YEGANE ÜLKELERDENİZ

BAKAN SOYLU: SAVAŞIN BİTMESİNİ KENDİSİNE SORUMLULUK HİSSEDEN YEGANE ÜLKELERDENİZ

Bağdat - 26.03.2022
Bakan Soylu: 'Ne Avrupa'dan ne Amerika'dan aman dileyeceğiz, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz'

Bakan Soylu: "Ne Avrupa'dan ne Amerika'dan aman dileyeceğiz, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz"

Bağdat - 26.03.2022
KYB, Bağdat'ta cumhurbaşkanlığı seçimi oturumuna katılmayacak

KYB, Bağdat'ta cumhurbaşkanlığı seçimi oturumuna katılmayacak

Bağdat - 25.03.2022
DİYARBAKIR - Bakan Soylu, Diyarbakır'da Hanımeller Çarşısı açılışında konuştu

DİYARBAKIR - Bakan Soylu, Diyarbakır'da Hanımeller Çarşısı açılışında konuştu

Bağdat - 25.03.2022
Bakan Soylu: Savaşın bitmesini kendisine sorumluluk hisseden yegane ülkelerdeniz (3)

Bakan Soylu: Savaşın bitmesini kendisine sorumluluk hisseden yegane ülkelerdeniz (3)

Bağdat - 25.03.2022
İran, Suudi Arabistan ile müzakerelere hazır

İran, Suudi Arabistan ile müzakerelere hazır

Bağdat - 25.03.2022
Rabat ile Bağdat, Irak'ta tutuklu veya alıkonulan Faslıların iadesini görüştü

Rabat ile Bağdat, Irak'ta tutuklu veya alıkonulan Faslıların iadesini görüştü

Bağdat - 25.03.2022
Irak'ta Türkmenler cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık yardımcılıklarına talip

Irak'ta Türkmenler cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık yardımcılıklarına talip

Bağdat - 24.03.2022
GTO Başkanı Yıldırım'dan şeker ve uçak seferleri değerlendirmesi

GTO Başkanı Yıldırım'dan şeker ve uçak seferleri değerlendirmesi

Bağdat - 24.03.2022
Son dakika! IRAKLI HASTANIN BEYNİNDEKİ DAMAR YUMAĞI 9 SAATLİK OPERASYONLA TÜRKİYE'DE ÇIKARILDI

Son dakika! IRAKLI HASTANIN BEYNİNDEKİ DAMAR YUMAĞI 9 SAATLİK OPERASYONLA TÜRKİYE'DE ÇIKARILDI

Bağdat - 24.03.2022
Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, Sünnilerden KDP adayına destek

Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, Sünnilerden KDP adayına destek

Bağdat - 22.03.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri'nde konuştu Açıklaması

Bağdat - 22.03.2022
Duman gören vatandaşlar itfaiyeyi harekete geçirdi

Duman gören vatandaşlar itfaiyeyi harekete geçirdi

Bağdat - 21.03.2022
ODÜ 'de Nevruz kutlaması

ODÜ 'de Nevruz kutlaması

Bağdat - 21.03.2022
Türkmenler, Nevruz Bayramı'nı kutladı

Türkmenler, Nevruz Bayramı'nı kutladı

Bağdat - 21.03.2022
Türk Büyükelçi Güney'den Irak'ta yoğun diplomasi trafiği

Türk Büyükelçi Güney'den Irak'ta yoğun diplomasi trafiği

Bağdat - 20.03.2022
ABD'nin 19 yıl önce Irak'a 'demokrasi' vaadiyle başlattığı işgalin getirdiği kaos sürüyor

ABD'nin 19 yıl önce Irak'a "demokrasi" vaadiyle başlattığı işgalin getirdiği kaos sürüyor

Bağdat - 20.03.2022
Türkiye güzeli Yeşilçam yıldızı 'aile mirası' hastalığını 'Darülaceze sahnesi''nde geçiriyor

Türkiye güzeli Yeşilçam yıldızı "aile mirası" hastalığını "Darülaceze sahnesi'"nde geçiriyor

Bağdat - 19.03.2022
ABD CENTCOM Komutanı, Suriye'de daha ne kadar kalacaklarını bilmediğini söyledi

ABD CENTCOM Komutanı, Suriye'de daha ne kadar kalacaklarını bilmediğini söyledi

Bağdat - 18.03.2022
Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı

Bağdat - 18.03.2022
Son Dakika | IKBY: İran'ın Erbil'e attığı füzeler savaş füzesi

Son Dakika | IKBY: İran'ın Erbil'e attığı füzeler savaş füzesi

Bağdat - 17.03.2022
Kaldırım ve yollara acil müdahale

Kaldırım ve yollara acil müdahale

Bağdat - 17.03.2022
Sincar'da 2014'ten bu yana Ezidilere ait 81 toplu mezar bulundu

Sincar'da 2014'ten bu yana Ezidilere ait 81 toplu mezar bulundu

Bağdat - 17.03.2022
Irak'ta Şiiler ve Kürtlerin kendi içinde yaşadığı anlaşmazlık 'siyasi tıkanıklığa' neden oluyor

Irak'ta Şiiler ve Kürtlerin kendi içinde yaşadığı anlaşmazlık "siyasi tıkanıklığa" neden oluyor

Bağdat - 17.03.2022
Irak'taki Baas rejiminin Halepçe katliamının üzerinden 34 yıl geçti

Irak'taki Baas rejiminin Halepçe katliamının üzerinden 34 yıl geçti

Bağdat - 16.03.2022
Tarihi 'Bakırcılar Çarşısı'

Tarihi "Bakırcılar Çarşısı"

Bağdat - 15.03.2022
Acun Ilıcalı kimdir? Acun Ilıcalı kaç yaşında ve nereli?

Acun Ilıcalı kimdir? Acun Ilıcalı kaç yaşında ve nereli?

Bağdat - 15.03.2022
IKBY, İran'ın Erbil Başkonsolosu'na füze saldırısına dair tepkisini iletti

IKBY, İran'ın Erbil Başkonsolosu'na füze saldırısına dair tepkisini iletti

Bağdat - 15.03.2022
Son dakika haberi | Irak Başbakanı Kazımi, Erbil'de

Son dakika haberi | Irak Başbakanı Kazımi, Erbil'de

Bağdat - 14.03.2022
Saruhan Hünel kimdir? Saruhan Hünel'in sevgilisi, kardeşi kimdir?

Saruhan Hünel kimdir? Saruhan Hünel'in sevgilisi, kardeşi kimdir?

Bağdat - 14.03.2022
IKBY yargısı, Erbil saldırısının BMGK'ye şikayet edilmesini istedi

IKBY yargısı, Erbil saldırısının BMGK'ye şikayet edilmesini istedi

Bağdat - 14.03.2022
Irak, İran Büyükelçisine nota verdi

Irak, İran Büyükelçisine nota verdi

Bağdat - 13.03.2022
Irak, Erbil saldırısı nedeniyle İran Büyükelçisine protesto notası verdi

Irak, Erbil saldırısı nedeniyle İran Büyükelçisine protesto notası verdi

Bağdat - 13.03.2022
ABD'nin Bağdat Büyükelçisi'nden Erbil'deki saldırılardan 'İran rejimi sorumlu tutulsun' çağrısı Açıklaması

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi'nden Erbil'deki saldırılardan "İran rejimi sorumlu tutulsun" çağrısı Açıklaması

Bağdat - 13.03.2022
Sadr'dan, İran Büyükelçisi'ne nota verilmesi çağrısı

Sadr'dan, İran Büyükelçisi'ne nota verilmesi çağrısı

Bağdat - 13.03.2022
Şii lider Sadr, İran'ın iddialarının araştırılmasını istedi

Şii lider Sadr, İran'ın iddialarının araştırılmasını istedi

Bağdat - 13.03.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Bağdat - 13.03.2022
Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey kim oynuyor? Çağrı Bey nasıl öldü?

Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey kim oynuyor? Çağrı Bey nasıl öldü?

Bağdat - 10.04.2022
İmam-ı Âzam kimdir? İmam-ı Âzamı kim öldürdü? Ebu Hanife'nin( İmam-ı Âzam) kısaca hayatı

İmam-ı Âzam kimdir? İmam-ı Âzamı kim öldürdü? Ebu Hanife'nin( İmam-ı Âzam) kısaca hayatı

Bağdat - 25.02.2021
Hurma diyeti nedir? Hurma diyeti nasıl yapılır? Hurma çeşitleri nelerdir, neye iyi gelir?

Hurma diyeti nedir? Hurma diyeti nasıl yapılır? Hurma çeşitleri nelerdir, neye iyi gelir?

Bağdat - 24.02.2021

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