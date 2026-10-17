Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat'ta Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan'la görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat'ta Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan'la görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Bağdat'ta Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile görüştü. Görüşme, Fidan'ın Bağdat'taki ikili temasları çerçevesinde gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Irak'ın başkenti Bağdat'ta ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Fidan, toplantı marjında Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı