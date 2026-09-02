Irak ve Türkiye'den yolsuzlukla mücadelede iş birliği

Irak Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Başkanı Muhammed Ali Lami, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ile yolsuzlukla mücadele alanında doğrudan iletişim ve iş birliği kanallarının açıldığını açıkladı. Lami, yolsuzluktan elde edilen paraların geri alınması ve aranan kişilerin yakalanması süreçlerinde karşılaşılan engellerin aşılması için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Irak Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Başkanı Muhammed Ali Lami, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluk suçlarından elde edilen paraların takibi alanlarında iş birliği imkanları ele alındı. Görüşmede ayrıca, Lami'nin Ankara ziyareti sırasında Türk yetkililerle yaptığı temaslarda varılan sonuçların devam ettirilmesi ele alındı.

Lami, Türkiye ile yolsuzlukla mücadele alanında doğrudan iletişim ve iş birliği kanallarının açıldığını açıkladı. Iraklı yetkili ayrıca, yolsuzluk suçlarından elde edilen paraların yasa dışı faaliyetlerde ve kara para aklama operasyonlarında kullanılma ihtimaline dikkat çekerek, bu paraların izinin sürülmesi ve geri alınması için uluslararası iş birliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

Yolsuzlukla suçlanan kişiler ve elde edilen paralar için güvenli sığınakların oluşmasının önlenmesi gerektiğini belirten Lami, Irak-Türkiye iş birliğinin geri alma dosyalarının sonuçlandırılmasına katkı sağlayacak somut ve uygulamaya dönük adımlara taşınmasının önemini vurguladı.

"Irak vatandaşları, tecrübe ve imkanları nedeniyle Türk şirketlerine güveniyor"

Lami, yolsuzlukla mücadele ve hukukun üstünlüğünün, yatırımlar için güvenli ve cazip bir ortam oluşturulmasına, şirketlerin ve yatırımcıların şantaj ve rüşvetten korunmasına katkı sağladığını ifade etti. Irak vatandaşlarının sahip oldukları tecrübe ve imkanlar nedeniyle Türk şirketlerine güven duyduğunu belirten Lami, Türk şirketlerinin yeniden yapılanma ve kalkınma projelerine katkı sağlayabileceklerini söyledi. Lami, güvenli ve şeffaf bir iş ortamının oluşturulmasının daha fazla Türk şirketi ve yatırımcının Irak'ta faaliyet göstermesini teşvik edeceğini kaydetti.

"Irak'ın güvenliği ve istikrarı, Türkiye ve bölgenin istikrarına da olumlu yansıyacaktır"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ise Türkiye'nin Irak ile ilişkilerin geliştirilmesi, iki ülke arasındaki yakınlaşma ile iş birliğini çeşitli alanlarda güçlendirme arzusunda olduğunu belirtti. İnan, Türkiye'nin Irak hükümetinin yolsuzlukla mücadele çabalarını desteklediğini ifade ederek, Irak'ın güvenliği ve istikrarının Türkiye ve bölgenin istikrarına da olumlu yansıyacağını söyledi.

İnan ayrıca, Irak Federal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu'nun yolsuzlukla mücadele ve faillerin takibine yönelik çalışmalarını takdir etti. Türk şirketlerinin Irak'taki varlıklarını genişletmek, yatırım ve kalkınma projelerine katkı sağlamak istediğini belirten İnan, iki ülkenin ekonomik iş birliği ve ortaklığın geliştirilmesi açısından büyük fırsatlara sahip olduğunu kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı