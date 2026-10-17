Fidan, Bağdat'daki İİT toplantısında İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Fidan, Bağdat'daki İİT toplantısında İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Görüşme, toplantı marjında gerçekleşti.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.
Kaynak: ANKA