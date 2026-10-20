İran ve Irak, IKBY'deki İranlı ayrılıkçı grupların çıkarılmasında anlaştı

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İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-i Sadık, Tahran ve Bağdat'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesindeki İranlı ayrılıkçı grupların üyelerinin bölgeden çıkarılması konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Al-i Sadık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

İranlı yetkili açıklamasında, "İran ile Irak arasındaki güvenlik işbirliği çerçevesinde taraflar, İranlı terörist ayrılıkçı grupların üyelerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden çıkarılması veya İran'a teslim edilmesi konusunda anlaşmaya vardı." ifadelerini kullandı.

Al-i Sadık, anlaşmaya, İran heyetinin ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı'nın katılımıyla düzenlenen Ortak Güvenlik Komitesi toplantısında varıldığını kaydetti.

Kaynak: AA