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Irak ile Türkiye arasındaki petrol sevkiyatında yıllar sonra yeni bir gelişme yaşandı. Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed el-Ubeydi, yaklaşık 12 yıldır kapalı olan eski Irak-Türkiye petrol boru hattından ham petrol sevkiyatının yeniden başladığını açıkladı.

PETROL AKIŞI 12 YIL SONRA YENİDEN BAŞLADI

El-Ubeydi yaptığı yazılı açıklamada, Iraklı teknik ekiplerin bakım, rehabilitasyon ve teknik çalışmalarının tamamlanmasının ardından petrol akışının yeniden başlatıldığını belirtti. Açıklamada, petrol pompalama işleminin IT1A istasyonundan 46 inç çapındaki boru hattı aracılığıyla MS ölçüm istasyonuna ulaştırıldığı kaydedildi. Açıklamada, hattın yeniden faaliyete geçirilmesinin Kuzey Petrol Şirketi bünyesindeki Iraklı teknik ekiplerin bilgi birikimi ve çalışmaları sayesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Iraklı bakan, hattın yeniden işletmeye alınmasının Irak'ın ham petrol taşıma ve ihracat kapasitesini artıracağını vurgulayarak, bunun yerli teknik ekiplerin petrol altyapısını yeniden işler hale getirme konusundaki teknik yeterliliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı