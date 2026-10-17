Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi karargahı yakınında patlama meydana geldi

Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi karargahı yakınında patlama meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak medyasına göre Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi güçlerinin konuşlandığı karargahın yakınında nedeni henüz belli olmayan bir patlama meydana geldi. Sosyal medyada patlama yerinden dumanların yükseldiği görüntüler paylaşılırken Irak makamlarından henüz açıklama yapılmadı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi güçlerinin konuşlandığı karargahın yakınında patlama meydana geldi.
Irak medyasına göre, Bağdat'ın kuzeyinde bulunan Haşdi Şabi karargahı yakınında nedeni henüz belli olmayan patlama yaşandı.
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde patlama yerinden dumanların yükseldiği görüldü.
Irak makamlarından söz konusu patlamaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA