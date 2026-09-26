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Irak, koalisyon merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak

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Irak, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkedeki merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını duyurdu. Abdulemir Şammari, güvenlik durumunun iyi olduğunu ve yabancı askeri üs kalmayacağını belirtti. Irak hükümeti 1 Ekim'i Egemenlik Bayramı olarak kutlamaya hazırlanıyor.

Irak, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkedeki merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını duyurdu.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkanı Ofis Müdürü Abdulemir Şammari, yaptığı açıklamada, Irak'taki güvenlik durumunun iyi olduğunu ve ülke topraklarının tamamında kontrolün sağlandığını belirterek, "Ülkenin güvenliği konusunda herhangi bir endişe bulunmuyor." dedi.

Irak'ta 30 Eylül itibarıyla uluslararası koalisyon merkezinin kapatılacağını ifade eden Şammari, ülke topraklarında herhangi bir yabancı askeri üssün olmayacağını belirtti.

Irak hükümeti, 1 Ekim tarihini "Egemenlik Bayramı" olarak kutlamaya hazırlanıyor.

Kaynak: AA
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