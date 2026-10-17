Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat'ta İİT kapsamında Haşdi Şabi Başkanı Fayyad'la görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat'ta İİT kapsamında Haşdi Şabi Başkanı Fayyad'la görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih Fayyad ile bir araya geldi. Fidan ve Fayyad'ın görüşmesi, kentte düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında gerçekleşti.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih Fayyad ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih Fayyad ile görüştü.
Kaynak: ANKA