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Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat'ta İİT kapsamında Haşdi Şabi Başkanı Fayyad'la görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat'ta İİT kapsamında Haşdi Şabi Başkanı Fayyad'la görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih Fayyad ile bir araya geldi. Fidan ve Fayyad'ın görüşmesi, kentte düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında gerçekleşti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih Fayyad ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih Fayyad ile görüştü.

Kaynak: ANKA
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