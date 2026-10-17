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Bakan Fidan, Bağdat'ta İİT toplantısında Mısırlı mevkidaşıyla görüştü

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Bakan Fidan, Bağdat'ta İİT toplantısında Mısırlı mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Mısır Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati ile görüştü. Görüşme, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında gerçekleşti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Mısır Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, Mısır Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati ile görüştü.

Kaynak: ANKA
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