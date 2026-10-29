Bağdat'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Iraklı yetkililerle yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı konuşmasının izletilmesiyle başladı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, burada yaptığı konuşmada, "29 Ekim 1923, binlerce yıllık Türk tarihi için yeni bir başlangıcın simgesidir." dedi.

Büyükelçi İnan, "Cumhuriyetimiz, milletimizin en zor şartlar altında büyük fedakarlıklarla verdiği bağımsızlık mücadelesinin ve kendi geleceğini tayin iradesinin en kıymetli eseridir." ifadesini kullandı.

Bölgenin, çatışmaların ve artan gerilimin yol açtığı ciddi sınamalardan geçtiğini ifade eden İnan, bu durumun, diyalog ve diplomasinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

İnan, konuşmasına şöyle devam etti:

" Türkiye, Büyük Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesinden hareketle bölgedeki gerilimin düşürülmesi, çatışmaların önlenmesi ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi için yoğun bir diplomatik çaba sarf etmektedir.

Bu çerçevede diyalog kanallarının açık tutulmasına, güvenin tesisine ve arabuluculuk girişimlerine en üst düzeyde katkı sunmaya devam ediyoruz."

Filistin meselesinin çözümüne yönelik Türkiye tarafından çabaların sürdürüldüğünü de kaydeden İnan, bu doğrultudaki uluslararası çabaların en güçlü şekilde desteklendiğini belirtti.

İnan, "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesinin bölgemizde adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

"İlişkilerimizi Irak toplumunun tüm kesimleriyle yakın angajman içinde tanzim ediyoruz"

Büyükelçi İnan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA), Türkiye Maarif Vakfına, Yunus Emre Enstitüsüne, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına, Türk Kızılayına ve Türk Hava Yollarına da konuşmasında teşekkür etti.

Irak ile ilişkileri kurumsallaştırarak sürdürülebilir işbirliği modelleriyle gelecek nesillere taşımayı hedeflediklerini belirten İnan, Irak toplumunun tüm kesimleriyle yakın temas halinde olduklarını ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerle ortak hedeflerini somutlaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

İnan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi dahil üst düzey isimlerin Türkiye ziyaretlerinin de komşu iki ülkenin işbirliğini güçlendirme kararlılığının somut birer göstergesi olduğunu vurguladı.

Irak'taki tek Türk okulu halihazırda Türkiye Maarif Vakfı okullarıdır

"Kalkınma Yolu Projesi ve su altyapı projelerinin hayata geçirilmesi ise en öncelikli hedefimizdir." ifadesini kullanan İnan, "2026 yılı içinde Irak'tan ülkemize petrol akışının devamını teminen gerekli hukuki zemini oluşturduk. Bir sonraki aşamada her iki ülkenin ihtiyaç ve menfaatleri doğrultusunda kapsamlı bir enerji anlaşması akdetmeyi hedefliyoruz." dedi.

İnan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu doğrultusunda PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelenin Irak ile ilişkilerde önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

PKK'nın her iki ülkenin güvenliği ve egemenliği açısından tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü vurgulayan İnan, terörle mücadeledeki işbirliği nedeniyle Irak makamlarına teşekkür etti.

Büyükelçi İnan, DEAŞ'la mücadelede Irak'a tam destek verdiklerini ve örgütle bağlantılı tutukluların iadesi konusunda Bağdat yönetimiyle aynı yaklaşımı benimsediklerini ifade etti.

İnan, FETÖ'nün eğitim kurumu adı altında faaliyet göstermesine karşı da kararlı mücadele yürütülmesi gerektiğini belirterek, Irak'ta Türkiye'yi temsil eden tek eğitim kurumunun Türkiye Maarif Vakfı okulları olduğunu vurguladı.

"Türkiye ile ilişkilerimiz, diğer ülkelerle olan ilişkilerimizden farklı bir nitelik taşımaktadır"

Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa da etkinlikte Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kaleme alınan mektubunu okudu.

Zeydi mektubunda, "Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerden bahsederken, yüzyıllar öncesine uzanan iki dost halkın iç içe geçtiği, dini, siyasi, toplumsal ve kültürel ilişkilerin kaynaşıp güçlendiği köklü bağlardan söz ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ile ilişkilerin diğer ülkelerle olan ilişkilerden farklı ve özel bir nitelik taşıdığını belirten Irak Başbakanı, çok sayıda Türk vatandaşının Irak'ta, Irak kökenli birçok kişinin de Türkiye'de yaşamayı tercih etmesinin iki ülke arasındaki güçlü bağların göstergesi olduğunu kaydetti.

Zeydi, yatırım, ekonomi ve kalkınmanın yanı sıra su, enerji ve ticaret alanlarında işbirliğinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Başbakan Ali Zeydi, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Irak petrolünün ihracat güzergahlarının çeşitlendirilmesinde Türkiye'nin kilit rol oynadığına dikkati çeken Zeydi, enerji projeleri sayesinde Irak'ın petrol ihracatının artırılabileceğini ve iki ülkenin önemli ekonomik kazanımlar elde edebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA