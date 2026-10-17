Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Bağdat'ta Mısırlı mevkidaşıyla Hürmüz Boğazı'nı görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Bağdat'ta İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdülati ile bir araya geldi. Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ABD ve İsrail'in saldırılarından kaynaklandığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ile Abdülati, Bağdat'taki buluşmada, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Erakçi, bölgesel konulara ilişkin değerlendirmesinde Hürmüz Boğazı'ndaki duruma değinerek, boğazın kapatılmasının ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarda bulunmasından kaynaklandığını söyledi.

Ülkesinin gerilimi azaltmak için "sorumlu bir yaklaşımla diplomasiye bağlı" kaldığını dile getiren Erakçi, ABD tarafının "defalarca" anlaşmayı bozduğunu, varılan son mutabakatın üzerinden iki hafta geçince yine ABD tarafından ihlal edildiğini savundu.

Erakçi, arabulucular vasıtasıyla ABD ile yapılan son görüşmeler hakkında Mısırlı mevkidaşına bilgi verdi.

Arap Yarımadası'ndaki gelişmelerin de ele alındığı ?görüşmede Erakçi, Suudi Arabistan ve Yemen arasındaki çatışmaları durdurmak için İran'ın her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
İtalya’daki soruşturmaya İsrailli Bakan Katz da dahil edildi

Avrupa ülkesinden İsrail'e soğuk duş! Katz'a soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor

Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu

108 bini bırakıp kayboldu! Bıraktığı not mahalleyi harekete geçirdi
Bir zamanlar güvenlikti, şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor

Görüntü 7 yıl önce çekildi! Şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor
İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu

İmamoğlu 4 gün süren savunmasını Hz. Ali'nin sözleriyle tamamladı
Breaking Bad dizisi Türkiye'de gerçek oldu

Breaking Bad dizisi Türkiye'de gerçek oldu
Bir ilçede peş peşe hastanelik oldular! Hepsinde aynı şüphe

Bir ilçede peş peşe hastanelik oldular! Hepsinde aynı şüphe
Bakan Bayraktar'dan Gabar için yeni petrol müjdesi: Yakın zamanda açıklayabiliriz

Bakan heyecanlandırdı: Yakın zamanda müjdeyi açıklayabiliriz