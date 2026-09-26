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Bağdat'ta Türk Dil Bayramı için Türkiye Maarif Vakfı ve YEE etkinlik düzenledi

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Türkçe eğitiminin iki ülke arasında tarihi, kültürel ve medeni bağlar açısından güçlü bir köprü işlevi gördüğü vurgulandı.

KERKÜK AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bağdat'taki Maarif Okullarında gerçekleştirilen etkinliğe, Bağdat YEE Koordinatörü İbrahim Özbilgin, Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Ali Arıkmert, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinden temsilciler, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Bağdat YEE Koordinatörü Özbilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Dil Bayramı'nı kutlamak amacıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Irak'taki Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde Türkçe eğitimi verildiğine işaret eden Özbilgin, buradaki temel amaçlarının Türk diline olan ilgiyi artırmak ve dil alanındaki tecrübeleri paylaşmak olduğunu kaydetti.

Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Arıkmert de YEE ile işbirliği içinde Bağdat'ta Türk Dil Bayramı'nı kutlamak üzere buluştuklarını söyledi.

Öğrenciler ve davetlilerle bir araya gelerek Irak'ta Türkçenin öğretilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdiklerini aktaran Arıkmert, şu ifadeleri kullandı:

"Türkçe eğitimi sadece bir dil öğretiminden ibaret değil; aynı zamanda iki ülke arasında tarihi, kültürel, coğrafi ve medeni bağlar anlamında güçlü bir köprü vazifesi görüyor."

Program, öğrencilerin Türkçe hazırladığı çeşitli gösteri ve performansların sunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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