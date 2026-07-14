Dicle Üniversitesi ile Bağdat Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan "İki Şehir, Bir Nehir" programı tamamlandı

Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Bağdat Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan "İki Şehir, Bir Nehir" programı tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Bağdat Üniversitesi arasındaki akademik işbirliğini güçlendirmek amacıyla hazırlanan ve 10 gün süren "İki Şehir, Bir Nehir" programının akademik ve kültürel etkinliklerle tamamlandığı belirtildi.

Türkçe öğretimi, kültürel etkileşim ve ortak akademik çalışmaların öne çıktığı programın iki üniversite arasındaki iş birliğini yeni bir aşamaya taşıdığı kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"3-13 Temmuz'da Diyarbakır'da gerçekleştirilen programa Bağdat Üniversitesinden 12 öğrenci ile 3 akademisyen katıldı. Program boyunca katılımcılar hem akademik çalışmalarda yer aldı hem de Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Dicle Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı ile Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda yürütülen program, seminerler, atölye çalışmaları ve kültürel gezilerden oluştu. Iraklı akademisyenler ve öğrenciler, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, klasik ve modern Türk şiiri, multimedya destekli dil eğitimi ile dil, mizah ve kültür ilişkisi gibi farklı başlıklarda gerçekleştirilen akademik oturumlara katıldı."

Açıklamada, katılımcıların akademik çalışmaların yanı sıra geleneksel Osmanlı Hat Sanatı Atölyesi'nde uygulamalı eğitim aldıkları kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağdat Üniversitesi Dil Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Adnan Mashosh Lam, Dicle Üniversitesinin ev sahipliği ve misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti belirterek, iki üniversite arasındaki akademik ilişkilerin karşılıklı ziyaretler ve ortak bilimsel çalışmalarla gelecek dönemde daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

Program kapsamında katılımcılara sertifika verildiği belirtildi.