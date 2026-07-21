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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak'ta

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak'ta
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak'a resmi ziyaret gerçekleştirerek Kalkınma Yolu Projesi ve ulaştırma-haberleşme alanlarında iş birliğini ilerletmek üzere Bağdat'ta temaslarda bulundu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak'a resmi ziyarette bulundu.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere ulaştırma ve haberleşme alanlarındaki iş birliğimizi daha da ileri taşıyacak temaslarımızı gerçekleştirmek üzere Bağdat'tayız. Bağdat Havalimanı'nda bizleri karşılayan Irak Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sayın Hazım Radi Lafta'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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