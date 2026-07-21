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Bakan Uraloğlu, Irak Başbakanı Zeydi ile görüştü

Bakan Uraloğlu, Irak Başbakanı Zeydi ile görüştü
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali Zeydi ile görüştü. Kalkınma Yolu Projesi'nde somut adımlar atılacağını belirten Uraloğlu, finansman modeli ve yol haritası üzerinde istişareler yapıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarına devam ediyor. Bakan Uraloğlu, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi. Uraloğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Irak Başbakanı Ali Zeydi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi'nde uygulama aşamasına geçme konusundaki güçlü iradeyi bir kez daha gördük. Finansman modeli ve yol haritasına ilişkin istişarelerimizle, Türkiye'de yapılacak görüşmelerin ardından Kalkınma Yolu'nda ilk taşı birlikte yerine koyacak aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Hedefimiz, bu yıl ilk adımı atarak Kalkınma Yolu Projesi'ni ulaştırma, enerji ve haberleşme koridorlarını aynı hat üzerinde buluşturacak stratejik bir kalkınma hamlesine dönüştürmektir. Yıllardır planlanan bu vizyonu, Türkiye ile Irak'ın ortak iradesiyle artık somut adımlara dönüştürerek kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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