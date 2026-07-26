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Bağdat'ta Irak-Lübnan heyetlerarası toplantısı

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Irak Başbakanı Ali el-Zeydi'nin başkanlık ettiği heyetlerarası toplantı yapıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Irak Başbakanı Ali el-Zeydi'nin başkanlık ettiği heyetlerarası toplantı yapıldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan paylaşıma göre, toplantıda iki ülkeyi ekonomik, siyasi, güvenlik başta olmak üzere birçok alanda ilgilendiren anlaşmalar ele alındı.

Irak Başbakanı Zeydi, Irak ve Lübnan halkları arasında derin bir bağ olduğunu ve bu bağın güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerinin uzun vadeli geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Zeydi, Orta Doğu'daki gelişmeleri iki ülke olarak yakından takip ettiklerini ve tüm zorluklara karşı birlikte hareket etmek için ciddi koordinasyon içinde olduklarını belirtti.

Kaynak: AA
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