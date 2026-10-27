Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği hava savunması Yeşil Bölge yakınında 2 İHA'yı düşürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet binaları ve ABD Büyükelçiliği dahil çok sayıda diplomatik temsilciliğin bulunduğu, sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Yeşil Bölge yakınında 2 insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.

Irak'ta güvenlik alarmı yaşandı. Başkent Bağdat'ta, hükümet binaları ve ABD Büyükelçiliği dahil çok sayıda diplomatik temsilciliğin bulunduğu, sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Yeşil Bölge'ye yaklaşan iki insansız hava aracı (İHA) düşürüldü. Irak Güvenlik Medya Birimi tarafından yapılan açıklamada, İHA'ların tespit edilmesinin ardından ABD Büyükelçiliği'nin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü aktarıldı. Bağdat'ın bazı bölgelerinde duyulan yüksek seslerin de müdahaleden kaynaklandığı bildirildi.

İHA'lara ait enkaz iki ayrı noktada bulunurken, güvenlik güçleri araçların nereden geldiğini ve nereye yöneldiğini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı