Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bağdat Büyükelçisi İnan, 40 Türk iş insanıyla Kerkük'e ziyaret düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağdat Büyükelçisi İnan, 40 Türk iş insanıyla Kerkük'e ziyaret düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, DEİK Başkanı önderliğinde yaklaşık 40 Türk iş insanıyla Kerkük'e ziyaret düzenledi. İnan, Kerkük Valiliğinde Irak Devlet Bakanı Muhammed Seman Ağa ve yerel yetkililerle görüşüp Kalkınma Yolu ile yatırım ve ticaret imkanlarını ele aldı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Türk iş insanlarından oluşan heyetle Irak'ın Kerkük kentine ziyarette bulundu.

Büyükelçi İnan, Kerkük Valilik binasında Irak Devlet Bakanı Muhammed Seman Ağa, Kerkük Vali Yardımcısı Rebvar Taha ve Kerkük İl Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyaretin ardından basına açıklamada bulunan İnan, Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı önderliğinde yaklaşık 40 Türk iş insanıyla kente geldiklerini söyledi.

Aylar öncesinden hazırlıklarına başladıkları ziyaret programı kapsamında dün Erbil ve Musul'da temaslarda bulunduklarını aktaran İnan, Kerkük'ün ardından yarın Bağdat'a geçeceklerini dile getirdi.

Bugün Kerküklü ve Türk iş insanlarını bir araya getirdiklerine dikkati çeken İnan, Türkiye ile Irak arasında kurumsal ilişkilerin yeniden şekillendiği ve işbirliğinin güçlendiği bir döneme girildiğini vurguladı.

İnan, "Bu kapsamda, yakın ilişkiler içinde olduğumuz Irak şehirleriyle Türk iş dünyası arasında yeni ticari ve ekonomik ilişkiler kurmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Temaslarında Kalkınma Yolu Projesi, su altyapı projeleri ile yatırım ve ticaret alanlarındaki işbirliği imkanlarını ele aldıklarını aktaran İnan, Türk iş insanlarının Kerkük'e ve bölgeye ziyaretlerinin süreceğini belirtti.

Irak Devlet Bakanı Muhammed Seman Ağa da Türkiye ile Irak arasındaki köklü tarihsel ve toplumsal ilişkilerin ekonomik ve ticari boyutunun yanı sıra sanayi, enerji ve güvenlik alanlarında da geliştirilmesinin önemine işaret etti.

İki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinde Kalkınma Yolu Projesi'nin önemli rol oynadığını belirten Ağa, bu projenin ülkenin ekonomik geleceği açısından petrol ihracatı kadar stratejik bir değer taşıdığını kaydetti.

Ağa, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bölgesel krizlerin, Irak ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ihtiyacını daha da belirgin hale getirdiğini dile getirdi.

Devlet Bakanlığı görevinin temel amaçlarından birinin Türkiye ile Irak arasında çok yönlü bir köprü oluşturmak olduğunu vurgulayan Ağa, petrol karşılığında su, güvenlik, enerji, ticaret ve yatırım alanlarındaki anlaşmaların hayata geçirilmesi için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
2 donör vazgeçmişti ama o vazgeçmedi! Ahmet Cemal Harvard hayalini gerçekleştirebilecek

Lösemi bile ona engel olamadı! Şimdi hayallerinin peşinden koşacak
İstanbul'da 12 ilçede elektrik kesintisi! Gece başlıyor, 8 saat sürecek

Saat verildi! İstanbul'da 12 ilçe bir anda kararacak
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı

Canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı
Katy Perry’den Justin Trudeau açıklaması: Hayatımın aşkı

Katy Perry’den ilişki itirafı: Hayatımın aşkıyla turnede tanıştım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da 70 yıl sonra doğaya kazandırılan çita silahla öldürüldü

Ateşlenen tüfek 70 yıllık rüyayı bitirdi
Arda Turan'ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana

Yine seven sevmeyen herkesten alkış aldı! Arda'dan ders gibi sözler
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar

Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar
İstanbullular dikkat! 14 saat boyunca kesintisiz devam edecek

İstanbullular dikkat! 14 saat boyunca kesintisiz devam edecek
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici

Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! Felaket yaşanıyor
Yalova'da kazada ölen babasına yüzde 100 kusur verildi! Oğlu yeni kamera görüntüleriyle itiraz etti

Ölen babasına yüzde 100 kusur verildi! Oğlu başka kamerayı buldu
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti

Genç kadını güpegündüz kaçırmaya çalıştı! Çıplak halde yakalandı