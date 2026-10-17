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İİT toplantısı için Bağdat'ta Fidan'ı Irak Cumhurbaşkanı Amedi kabul etti

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İİT toplantısı için Bağdat'ta Fidan'ı Irak Cumhurbaşkanı Amedi kabul etti
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Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Bağdat'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Kabul, Fidan'ın İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Bağdat'ta gerçekleşti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Bağdat'ta, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından kabul edildi.

Kaynak: ANKA
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