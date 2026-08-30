Bağdat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Türk Büyükelçiliğinde düzenlenen programa Irak'ta görev yapan yabancı misyon temsilcilerinin yanı sıra Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa ile Türkmen milletvekilleri katıldı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, "Büyük zaferin mimarı??????? olan büyük Atatürk başta olmak üzere kahraman Türk ordusuna şükranlarımızı arz ediyoruz." sözleriyle başladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'ün 1919'da Samsun'a ayak basması ile başlayan ve hürriyet yolculuğunda canı dahil hiçbir fedakarlıktan geri durmayan Türk milleti en karanlık günlerde bile umudun asla bitmeyeceğini istiklal ve istikbalini kazanmak amacıyla bir an bile geri durmayacağını göstermiş, birçok mazlum millete ilham kaynağı olmuştur."

Türk ve Irak halklarının tarih boyunca aynı coğrafyayı paylaşan, komşuluk ve kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlanmış iki millet olduğunu belirten İnan, iki ülkenin barış ve huzur içinde yaşaması, kalkınması ve geleceğe umutla bakmasının önemine işaret etti.

İnan, Türkiye ile Irak arasında birçok alanda işbirliği bulunduğunu belirterek, bölgedeki istikrarın sağlanması için gerekli çabayı gösterdiklerini söyledi.

Irak hükümetinin bu minvalde sergilediği vizyonun kıymetli olduğunu ifade eden İnan, ortak akıl, çaba ve kararlılıkla bölgenin daha aydınlık günlere kavuşacağına dair inancının tam olduğunu dile getirdi.

Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüne işaret eden Büyükelçi İnan, bölgesel barışın tesis edilmesi için her platformda diplomatik girişimlerde bulunmayı sürdüreceklerini belirtti.

İnan, İsrail'in Filistin'deki saldırganlığına da değinerek, "Filistin'de İsrail mezalimi hız kesmeden sürmektedir." dedi.

Bu yapılanlara karşı uluslararası camianın güçlü bir duruş sergilemesinin, diplomasi ve diyalog yoluyla barışçıl çözümler üretilmesinin önemine işaret eden İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölge ülkelerinin kendi meselelerine bizzat çözüm getirebilmeleri ve bölgesel mekanizmalar teyit etmeleri de kalıcı istikrar arayışında somut yarar sağlayacaktır. Türkiye bu doğrultuda son dönemde bölge ülkeleri ile önemli adımlar atmaktadır. 7 Ağustos tarihinde Suudi Arabistan'da imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması bu anlamda öne çıkmaktadır. Söz konusu anlaşma hiçbir üçüncü tarafı hedef almayan ortak savunma kabiliyetleri ile stratejik caydırıcılığı geliştirme ve terörizm dahil tehditlere karşı savunma kabiliyetlerinin entegre edilmesini amaçlayan savunma temelli bir ittifaktır. Bu anlaşma egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı, saldırmazlık ve iç işlerine karışmama ilkelerine riayet eden bölgedeki tüm devletlere açıktır."

Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı da okundu.

Kaynak: AA