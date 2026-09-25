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Irak'ta halatı kopan asansör 7'nci kattan zemine çakıldı! 9 kişinin yaralandığı anlar kamerada

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Irak'ta halatı kopan asansör 7'nci kattan zemine çakıldı! 9 kişinin yaralandığı anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Irak'ta halatı kopan asansör 7'nci kattan zemine çakıldı! 9 kişinin yaralandığı anlar kamerada
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Irak'ta bir binanın asansörü, halatının kopması sonucu 7'nci kattan zemine düştü. Asansörde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı. Dehşet anları ise asansör içi güvenlik kamerasına yansıdı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir binanın asansörü, halatının kopması sonucu 7'nci kattan zemine düştü. Asansörde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı. O anlar, asansör içi güvenlik kamerasına yansıdı.

KAPILAR KAPANDIKTAN KISA SÜRE SONRA DÜŞTÜ

Olay, Bağdat'ta bir apartmanda yaşandı. Basına yansıyan bilgilere göre 9 kişiyi taşıyan asansörün halatı, kapılar kapandıktan kısa süre sonra koptu. 7'nci kattaki asansör kabini saniyeler içinde zemine çakıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, asansör kabininin aniden hızla aşağı düştüğü ve içerideki kişilerin panikle hareket ettiği görüldü. Görüntüler, BBC Arapça başta olmak üzere pek çok yayın organında ve sosyal medyada paylaşıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Asansörden çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hafif yaralandığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Bazı kaynaklara göre yaralılarda kırıklar ve darp izleri tespit edildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Halatın kopma nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Irak makamlarından henüz ayrıntılı bir resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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