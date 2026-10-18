Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD tehditlerine boyun eğmeyeceklerini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD tehditlerine boyun eğmeyeceklerini açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Bağdat'ta İİT toplantısında ABD'den gelen saldırı tehditlerine boyun eğmeyeceklerini söyledi. Arakçi, kendini savunmaya hazır olduklarını ve 7 aşamalı planı New York'a sunduklarını, ABD'nin görüşlerini incelediklerini belirtti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'den gelen saldırı tehditleriyle ilgili, "Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 52'nci Toplantısı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ülkesinin kendini savunmaya hazır olduğunu kaydeden Arakçi, "Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz. Kendimizi savunmak için her zamankinden daha hazırlıklıyız. Onur ve saygınlıkla yürütülmesi ve İran ulusunun haklarını güvence altına alması kaydıyla, diplomasi yoluna da açık kalmaya devam ediyoruz. 7 aşamalı 7 günlük planı New York'a sunduk ve aynı şekilde İİT toplantısında da ifade ettik. ABD plana ilişkin görüşlerini iletti ve inceliyoruz" diye konuştu.

Arakçi, ABD'de Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılması noktasında bir irade olursa, birkaç gün içinde koşulların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağına inandıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit

Canlı yayında kan donduran tehdit
Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi

Ülke kaosa sürükleniyor! Gelen uyarı ateşe benzin dökecek cinsten
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık

Ünlü şovmenden servet itirafı: Ev almak haftalık rutinimdi
Pendik'te inşaat alanında toprak kaydı! 9 katlı apartman boşaltıldı

Apartmanın dibindeki toprak kaydı! 9 katlı binada tahliye
Emrah’ın eski eşi Sibel Kirer’den boşanma açıklaması: Ayrılmayı ben istedim

8 yıllık evlilik bitmişti! Sibel Kirer ayrılığın nedenini anlattı
Şükrü Özyıldız’ın kız kardeşi evlendi 'Sen hâlâ benim küçük kardeşimsin' notuyla paylaştı

Şükrü Özyıldız’dan kardeşine duygusal düğün mesajı: Sen hala benim...
Süleyman Saim Tekcan 86 yaşında hayatını kaybetti

Türk resim ve baskı sanatının öncü ismiydi! Hayatını kaybetti
Melis İşiten’den evlilik itirafı: Uraz Kaygılaroğlu’nu kafede görüp sevgilisinden ayrılmış

Melis İşiten’den çok konuşulacak itiraf: Sevgilim varken aşık oldum
Gölde yüzerken altın külçesi buldu! 6 ay sonra servet onun oldu

Yüzerken buldu, 6 ay sonra hayatı değişti!