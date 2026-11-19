Bağdat'ta 4. Arap Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Zirvesi çarşamba günü başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen 4. Arap Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Zirvesi çarşamba günü başladı. Zirve kapsamındaki sergi alanları 18 Kasım 2026 tarihli fotoğrafta yer aldı.
BAĞDAT, 19 Kasım (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen 4. Arap Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Zirvesi'nin sergi alanları, 18 Kasım 2026.
4. Arap Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Zirvesi çarşamba günü Irak'ın başkenti Bağdat'ta başladı. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)
Kaynak: Xinhua