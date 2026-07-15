Bağdat'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Şeyh Abdulkadir Geylani Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlenerek, şehitler anıldı.

Bağdat Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programa Büyükelçi Anıl Bora İnan, büyükelçilik çalışanları ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) yetkilileri katıldı.

Programda, şehitler için Mevlid-i Şerif okundu ve dualar edildi.

Büyükelçi İnan, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un, milletin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Irak'ta FETÖ ile iltisaklı yapıların olduğuna dikkati çeken İnan, konuyla ilgili mücadelenin sürdüğünü ve Iraklı makamlarla görüştüklerini kaydetti.

İnan, FETÖ'nün sadece Türkiye'yi tehdit eden bir yapı olmadığını aktararak, içine girdiği her toplum için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Geylani Külliyesi Mütevellisi Afifeddin Geylani de, 15 Temmuz şehitleri için her yıl olduğu gibi bu yılda külliyede mevlit okutulmasından memnuniyet ve onur duyduklarını dile getirdi.

Geylani, "Her yıl şehitleri anma programının parçası olmaktan onur duyuyoruz. Türkiye'nin gönlümüzdeki yeri ayrıdır; çünkü onlar Hazreti Şeyh Geylani'nin sevenlerindendir. Bu anma programlarının hayır getirmesini ve vatanları Türkiye için akıttıkları kanların (15 Temmuz şehitleri) Allah katında kabul edilmesini ve mekanlarının cennet olmasını temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından Bağdat'taki Türk Şehitliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirilmişti. Programa Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ın yanı sıra Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, Bağdat'ta faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, ITC milletvekilleri ve çok sayıda yetkili katılmıştı.