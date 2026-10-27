Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bağdat'ta Yeşil Bölge yakınında kimliği belirsiz İHA etkisiz hale getirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge çevresindeki kimliği belirsiz bir İHA etkisiz hale getirildi. Güvenlik Medya Ağı Başkanı Orgeneral Saad Maan, art arda duyulan sesin İHA'ya yönelik müdahaleden kaynaklandığını ve aracın kimliğinin bilinmediğini belirtti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu "Yeşil Bölge" çevresindeki kimliği belirsiz insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı Başkanı Orgeneral Saad Maan, Irak resmi ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, Bağdat'ta art arda duyulan sesin Yeşil Bölge çevresinde bir İHA'ya yönelik müdahaleden kaynaklandığını belirtti.

Maan, etkisiz hale getirilen söz konusu İHA'nın kimliğinin ise bilinmediğini ifade etti.

Kaynak: AA
Yüzde 90 görme engelli memur Şehmuz Çevik dünya şampiyonu oldu! 5 altın madalya kazandı

Görme engeli başarılarına engel olamadı! Tam 5 altın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Natalie Portman üçüncü bebeğiyle ilgili ilk kez konuştu: Büyülü küçük insan

45 yaşında üçüncü kez anne oldu: Büyülü küçük insan
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Yeni nesil suç örgütünün yöntemi deşifre oldu! Örgüt yöneticisinin babası da gözaltında

Yöntemleri deşifre oldu! Birinin babası da gözaltında
Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...

Brown'dan olay sözler: Galatasaraylılar böyle kadın gibi...
İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası

İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden bomba Netanyahu iddiası
4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi

Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi