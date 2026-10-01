ABD işgalinin sona ermesi Bağdat'ta havai fişeklerle kutlandı

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD askerleri ile uluslararası koalisyon güçlerinin ülkedeki misyonunun sona ermesi dolayısıyla kutlama gerçekleştirildi.

Bağdat Büyükşehir Belediyesi tarafından ABD işgalinin sona ermesi ve koalisyon güçlerinin ülkedeki görevinin sonlanması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte havai fişekler patlatıldı, belediye binasına dev Irak bayrağı asıldı.

Belediye çalışanları, kutlamalar kapsamında vatandaşlara Irak bayrakları ve çikolata ikram etti.

Irak'ta 2014'te terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan uluslararası koalisyon misyonunun sona ermesiyle güvenlik sorumluluğu Irak güçlerine devredildi.

ABD, Mart 2003'te İngiltere ile birlikte öncülük ettiği koalisyon güçleriyle Irak'ı işgal etmişti.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin yönetiminin biyolojik silah ürettiği iddiasıyla başlatılan işgal, çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açarken ülkeyi ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında uzun süre etkisini sürdüren bir istikrarsızlığa sürüklemişti.

ABD ordusu, 18 Aralık 2011'de muharip birliklerini tamamen çektiğini ilan etmiş ancak üslerdeki varlığını sürdürmüştü.

Terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasıyla ABD, Haziran 2014'te yeniden Irak'a girerek askeri varlığını koalisyon güçleriyle artırmaya başlamıştı.

ABD ile Irak, 2024 yılında askeri güçlerin Irak'tan çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, AA'ya yaptığı açıklamada, 30 Eylül'ün uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun sona erdirileceği, koalisyon karargahının kapatılacağı gün olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA