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Erakçi ABD'nin tehditlerine boyun eğmeyeceklerini Bağdat'ta yineledi

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin saldırı tehditlerine boyun eğmeyeceklerini, ülkesinin savunmaya önceki savaşlardan daha hazır olduğunu söyledi. Erakçi, Bağdat'taki İİT toplantısında New York'ta sunduğu 7 günlük planın masada olduğunu belirtti.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'den gelen saldırı tehditlerine ilişkin, "Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Erakçi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 52. Toplantısı marjında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkesinin kendini savunmaya hazır olduğunu söyleyen Erakçi, "Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz. Kendimizi savunma hazırlığımız önceki savaşlardan daha yüksek. Değerli tecrübeler elde ettik ve tamamen kendimizi savunabilecek durumdayız." ifadelerini kullandı.

Erakçi, yeni bir saldırıya hazırlıklı olduklarını belirtirken aynı zamanda diplomasi için de hazır oldukları mesajını yineleyerek, ülkesinin 7 aşamalı 7 günlük planını New York'ta sunduğunu ve aynı şekilde İİT toplantısında da ifade ettiğini kaydetti.

Sunulan 7 günlük planın oldukça açık olduğunu söyleyen Erakçi, şöyle konuştu:

"ABD tarafı 7 günlük plana ilişkin görüşlerini iletti ve bunu inceliyoruz. İran'ın planı hala masanın üzerindedir. Eğer ABD'de gerçekten bir samimiyet olsaydı ki yok yol tamamen açık ve nettir. Hürmüz Boğazı'nın açılmasının yolu da gayet nettir. Eğer ABD'de Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılması noktasında bir irade olursa, birkaç gün içinde koşulların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA
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