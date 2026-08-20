Türkiye ve Irak Kalkınma Yolu Projesi için Bağdat'ta Buluştu

Türk ve Iraklı yetkililer, iki ülkenin ulaştırma altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen "Kalkınma Yolu Projesi" kapsamında ikinci ortak toplantıda Bağdat'ta bir araya geldi.

Irak ve Türkiye arasında iki ülkedeki ulaştırma altyapısının geliştirilmesini öngören Kalkınma Yolu Projesi kapsamında ikinci ortak toplantı gerçekleştirildi. Irak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat'taki Irak Devlet Demiryolları Genel Şirketi merkezinde düzenlenen toplantıda, iki ülke arasında ulaştırma altyapısının geliştirilmesine ilişkin çerçeve mutabakat zaptı ele alındı.

Toplantıda özellikle projenin mali boyutu ve tarafların projeye katılım yöntemleri görüşüldüğü belirtilirken, temaslarda uygulanabilir ve somut mutabakatlara ulaşılması için çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Irak ve Türkiye tarafları, Irak'ın ulaştırma sisteminin geliştirilmesi, özellikle demiryolu altyapısının güçlendirilmesi ve stratejik Kalkınma Yolu Projesi'nin ilerletilmesi için koordinasyonun devam ettirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Toplantıya Türkiye tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı temsilcileri; Irak tarafından ise Ulaştırma, Petrol, Maliye ve Dışişleri bakanlıklarının yanı sıra projenin tasarım danışmanı temsilcileri katıldı.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, geçtiğimiz ay üst düzey bir heyetinin başında Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve Türk yetkililerle iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmeler ve çeşitli ortak dosyaları görüşmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı