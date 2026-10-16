KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İİT 52. Oturumu için Bağdat'a geldi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 52. Oturumu'na katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC'nin gözlemci statüsünde yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 52. Oturumu'na katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a vardı. Ertuğruloğlu, Bağdat'ta Iraklı yetkililer tarafından karşılandı. Yarın başlayacak toplantıya KKTC'yi temsilen katılacak olan Ertuğruloğlu'nun, program kapsamında çeşitli temaslarda da bulunması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'na Bağdat ziyaretinde KKTC Dışişleri Bakanlığı bürokratları eşlik ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı