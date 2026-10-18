Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Bağdat'ta Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Bağdat'ta Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Bağdat'taki İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev ile görüştü. Görüşme, Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Kulaklıkaya, İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Rafiyev ile görüştü.
Kaynak: AA