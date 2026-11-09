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IKBY Başbakanı Barzani, Bağdat'ta Al-Zaidi ile Khor Mor saldırısını görüştü

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IKBY Başbakanı Barzani, Bağdat'ta Al-Zaidi ile Khor Mor saldırısını görüştü
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IKBY Başbakanı Barzani, Bağdat'ta Irak Başbakanı Al-Zaidi ile Khor Mor saldırısını, petrol üretimini ve 2027 bütçe payını görüştü. Görüşmede saldırı kınandı; Barzani bölgeye adil bütçe payı ayrılmasını vurguladı, kamu çalışanlarının maaşları da ele alındı.

(BAĞDAT) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali Falih Al-Zaidi ile bir araya geldi. Görüşmede Khor Mor doğal gaz sahasına yönelik saldırı, petrol üretimi, IKBY'nin 2027 federal bütçesinden alacağı pay ve kamu çalışanlarının maaşları ele alındı. Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarına uygun, adil bir bütçe payı ayrılması gerektiğini vurguladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali Falih Al-Zaidi ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görüşmede enerji güvenliği, petrol üretimi, bütçe paylaşımı ve Bağdat ile Erbil arasındaki mali anlaşmazlıkların çözümü değerlendirildi.

KHOR MOR DOĞAL GAZ SAHASINA YÖNELİK SALDIRI KINANDI

Barzani, görüşmede bir önceki gece Khor Mor doğal gaz sahasına düzenlenen saldırının ele alındığını ve saldırıyı güçlü biçimde kınadıklarını belirtti.

Kürdistan Bölgesi'nin ekonomik ve enerji altyapısını hedef alan saldırıların sona erdirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardıklarını ifade eden Barzani, bölgedeki enerji tesislerinin güvenliğinin önemine dikkat çekti.

IRAK'TA PETROL ÜRETİMİNİN ARTIRILMASI GÖRÜŞÜLDÜ

Irak Başbakanı Al-Zaidi'nin önümüzdeki yıllarda petrol üretimini artırmaya yönelik planlarını paylaştığını belirten Barzani, üretim artışının ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacağının değerlendirildiğini aktardı.

Barzani, Al-Zaidi'nin petrol üretimindeki artışın Irak'ın ekonomik büyümesine ve kalkınmasına olumlu etki yapacağını vurguladığını bildirdi.

"2027 BÜTÇESİNDE KÜRDİSTAN BÖLGESİ'NE ADİL PAY AYRILMALI"

Görüşmenin önemli gündem maddelerinden birinin IKBY'nin anayasal hakları ve mali alacakları olduğunu belirten Barzani, 2027 federal bütçesinde bölgeye ayrılacak payın adil olması gerektiğini söyledi.

Barzani, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kürdistan Bölgesi'nin anayasal hakları ve mali alacakları konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Irak Anayasası, ülkenin federal yapısı ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal statüsü doğrultusunda, 2027 federal bütçesinde Kürdistan Bölgesi'ne adil bir pay ayrılmasının önemini vurguladım."

KAMU ÇALIŞANLARININ MAAŞLARI VE PETROL YASASI MASAYA YATIRILDI

Barzani, görüşmede Kürdistan Bölgesi'ndeki kamu çalışanlarının maaşları, petrol sahalarının yönetimi, petrol ve petrol dışı gelirlerin paylaşımı ile Petrol ve Gaz Yasası'nın da ele alındığını belirtti.

Ayrıca 2027 federal bütçesinin hazırlanması ve IKBY'nin bütçeden alacağı pay konusunda değerlendirmeler yapıldığını ifade etti.

"SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN DİYALOG VE İŞ BİRLİĞİ SÜRMELİ"

Bağdat ile Erbil arasında çözüm bekleyen konuların diyalog yoluyla ele alınması gerektiğini belirten Barzani, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Çözüm bekleyen sorunların Irak'ın bütün kesimlerinin çıkarlarına hizmet edecek şekilde giderilmesi için sürekli koordinasyon, iş birliği, diyalog ve karşılıklı anlayışın önemini vurguladık."

Kaynak: ANKA
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