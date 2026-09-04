Petrol zengini ülkede benzin krizi! Trafik kilitlendi
Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Irak'ın başkenti Bağdat'ta, nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde bazı akaryakıt istasyonlarının hizmete kapanması kentte "benzin krizine" yol açtı. İstasyonların önünde oluşan uzun araç kuyrukları Bağdat trafiğini olumsuz etkilerken, krizin kaynağına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
Petrol zengini Irak'ın başkenti Bağdat'ta nedeni henüz bilinmeyen şekilde bazı akaryakıt istasyonlarının hizmet vermemesi nedeniyle "benzin krizi" yaşandı.
İSTASYONLAR ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Bağdat'taki bazı akaryakıt istasyonlarının önünde uzun araç kuyrukları oluşurken bu durum kent trafiğini de olumsuz etkiledi. Krizin nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Irak, yaklaşık 145 milyar varil kanıtlanmış rezerviyle dünyanın en büyük petrol üreticilerinden ve ihracatçılarından biri sayılıyor. Ancak Irak'ın petrol üretimi, ABD-İran savaşı nedeniyle özellikle nisan, mayıs ve haziran aylarında, yüzde 60'lık gerilemeyle günlük 3,3 milyon varilden 1,3 milyon varile düştü. Temmuz ve ağustos aylarında ise toparlanma başlamıştı.