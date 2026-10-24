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Bağdat'ta Down sendromlu yaklaşık 30 çocuk için 'Yapabiliriz' etkinliği düzenlendi

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Down sendromlu çocuklar için 'Yapabiliriz' adlı etkinlik düzenlendi. Etkinliğe yaklaşık 30 çocuk katıldı; çocuklar koşu, resim yapma ve yemek hazırlama gibi aktivitelerle yeteneklerini sergiledi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Down sendromlu çocukların toplumsal yaşama katılımını desteklemek ve yeteneklerini ortaya koymak amacıyla "Yapabiliriz" adıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Down sendromlu çocuklar, koşu, resim yapma ve yemek hazırlama gibi farklı aktivitelere katılarak hem eğlendi hem de yeteneklerini sergiledi.

Organizatörlerden Uluslararası Hanzal Kurumu İnsan Kaynakları Müdürü Viyan Tahır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanın gücünün yalnızca fiziksel kapasitesiyle değil, azmi ve iradesiyle ölçüldüğünü söyledi.

Down sendromluların toplumun aktif bir parçası olmaları için çalıştıklarını belirten Tahır, amaçlarının bu bireylerin yalnızca sosyal etkinliklere katılmasını sağlamak olmadığını, farklı sektörlerde çalışma hayatına dahil olmalarının da önünü açmak istediklerini ifade etti.

Tahır, Down sendromlu bireylerin yeteneklerinin desteklenmesi ve toplumsal hayatta daha fazla yer almalarının sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Diğer organizatör ve antrenör Abdullah Meşhedani de Down sendromlu çocukların spor yapmalarını teşvik etmek ve fiziksel aktivitelerde daha fazla yer almalarını sağlamak istediklerini belirtti.

Etkinliğe yaklaşık 30 Down sendromlu çocuğun katıldığını aktaran Meşhedani, programın yalnızca koşuyla sınırlı olmadığını, çocukların resim yapma, yemek hazırlama ve farklı etkinliklere de katıldığını söyledi.

Meşhedani, Irak'ta Down sendromlu bireylere yönelik desteklerin artırılması gerektiğini belirterek, hükümet ve ilgili kurumların bu alanda daha fazla çalışma yapmasının önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA
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