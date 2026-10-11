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Husilere bir kınama da Irak'tan! Askeri sözcü çağrıda bulundu

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Irak hükümeti, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen Husi saldırısını kınadı. Irak Başbakanı’nın Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, saldırının bölgesel güvenlik ve istikrarı doğrudan tehdit ettiğini belirterek askeri faaliyetlerin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 309 kişi yaralanmıştı.

Irak, Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan ve can kayıplarına yol açan saldırıya tepki gösterdi. Bağdat yönetimi, sivillerin ve sivil tesislerin hedef alınmaması gerektiğini vurguladı.

“BÖLGESEL GÜVENLİĞİ DOĞRUDAN TEHDİT EDİYOR”

Irak Başbakanı’nın Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, yaptığı yazılı açıklamada saldırının bölgesel güvenlik ve istikrarı doğrudan tehdit ettiğini ifade etti. Açıklamada, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan askeri tırmanışlar kınandı.

Bu tür eylemlerin anlaşmazlıkları derinleştirdiği ve bölgedeki barış ortamına zarar verdiği belirtilen açıklamada, Irak’ın tutumu net şekilde ortaya kondu.

ASKERİ FAALİYETLERİN DURDURULMASI ÇAĞRISI

Numan, askeri faaliyetlerin derhal ve kapsamlı şekilde durdurulması çağrısında bulundu. Sivil halkın çatışmalardan korunması ve sivil tesislerin hedef alınmaması gerektiğini kaydeden Numan, Irak’ın askeri ya da şiddet içeren yöntemler yerine diyalog ve karşılıklı anlayışı desteklediğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca bölge ülkeleri arasındaki köklü ortak çıkarların gözetilmesi, deniz ve hava ulaşımı ile bölgedeki geçiş serbestisinin güvence altına alınması ve ekonomik kalkınma hedeflerine öncelik verilmesi gerektiği ifade edildi.

SALDIRIDA 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GACA), havalimanını hedef alan saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA
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