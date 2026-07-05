Haberler

Bağdat'ın en yoğun ticaret merkezi alevlere teslim oldu, tahliyeler başladı

Bağdat'ın en yoğun ticaret merkezi alevlere teslim oldu, tahliyeler başladı Haber Videosunu İzle
Bağdat'ın en yoğun ticaret merkezi alevlere teslim oldu, tahliyeler başladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağdat’ın yoğun ticari merkezlerinden El-Zilal Caddesi’nde devasa bir yangın çıktı. Büyük bir ticari kompleksi ve depoları saran alevler komşu binalara sıçrarken, Sivil Savunma ekipleri alevleri kontrol altına almak için seferber oldu. Elektrikli eşya depolarının bulunduğu bölgedeki sakinler hızla tahliye edildi. Gökyüzünü kalın dumanlar kaplarken, henüz doğrulanmış bir can kaybı bildirilmedi.

  • Bağdat'ın yoğun ticaret merkezi El-Zilal Caddesi'nde büyük bir yangın çıktı, alevler bitişik binalara sıçradı.
  • Sivil Savunma ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken bölge sakinlerinin tahliyesi başladı.
  • Resmi makamlar henüz can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşmadı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın en yoğun ticaret merkezlerinden biri olan El-Zilal Caddesi’nde kontrolden çıkan devasa bir yangın meydana geldi. 

Büyük bir ticari kompleksi ve çevresindeki depoları tamamen esir alan alevler, bitişik binalara da sıçradı. Sivil Savunma ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ederken, bölgedeki sakinlerin tahliyesi zorunlu hale geldi.

TİCARETİN KALBİNDE KRİTİK SAATLER

Filistin Caddesi’ne yakınlığıyla bilinen El-Zilal Caddesi; elektrikli eşyalar, soğutma ekipmanları ve depolama birimleriyle dolu yapısıyla hızla yayılan yangınlara karşı son derece hassas bir konumda yer alıyor. Yangının çıktığı andan itibaren gökyüzünü kaplayan yoğun duman tabakası şehrin birçok noktasından görülürken, itfaiye ekipleri alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek için zamanla yarışıyor.

ALTYAPI VE GÜVENLİK SORUNLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Bölge, son yıllarda benzer nitelikte pek çok yangın olayına sahne oldu. Geçmişte yaşanan bu kazalarda devasa maddi kayıplar meydana gelmiş, can kayıpları ise genellikle şans eseri sınırlı kalmıştı. 

Henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmış bir can kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşılmadı, ancak durum ciddiyetini koruyor. 

Bu son felaket, Bağdat’ın kalabalık ticari bölgelerindeki güvenlik ve altyapı yetersizliği zorluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde Trump'a suikast çağrısı

Hamaney’in cenaze töreninde suikast çağrısı! Yüz binler yemin etti
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun

Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Yaklaşık 3 hafta önce takipçi sayısı 40 bindi! Şu anki rakamı duyanlar inanamıyor

3 hafta önce takipçi sayısı 40 bindi! Şu anki rakam ise inanılmaz!
Yıllardır sevdiği kızı bekliyor, tüm ailesi başlık parası için tarlada çalışıyor

Yıllardır sevdiği kızı bekliyor, tüm aile başlık parası için çalışıyor
Havaalanında büyük panik: Ekipler alarma geçti, gerçek sonradan anlaşıldı

Havaalanında büyük panik! Ekipler alarma geçti, gerçek bambaşka çıktı
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek

16 ile birden hızlı tren müjdesi! Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...