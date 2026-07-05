Bağdat'ın en yoğun ticaret merkezi alevlere teslim oldu, tahliyeler başladı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın en yoğun ticaret merkezlerinden biri olan El-Zilal Caddesi’nde kontrolden çıkan devasa bir yangın meydana geldi.

Büyük bir ticari kompleksi ve çevresindeki depoları tamamen esir alan alevler, bitişik binalara da sıçradı. Sivil Savunma ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ederken, bölgedeki sakinlerin tahliyesi zorunlu hale geldi.

TİCARETİN KALBİNDE KRİTİK SAATLER

Filistin Caddesi’ne yakınlığıyla bilinen El-Zilal Caddesi; elektrikli eşyalar, soğutma ekipmanları ve depolama birimleriyle dolu yapısıyla hızla yayılan yangınlara karşı son derece hassas bir konumda yer alıyor. Yangının çıktığı andan itibaren gökyüzünü kaplayan yoğun duman tabakası şehrin birçok noktasından görülürken, itfaiye ekipleri alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek için zamanla yarışıyor.

ALTYAPI VE GÜVENLİK SORUNLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Bölge, son yıllarda benzer nitelikte pek çok yangın olayına sahne oldu. Geçmişte yaşanan bu kazalarda devasa maddi kayıplar meydana gelmiş, can kayıpları ise genellikle şans eseri sınırlı kalmıştı.

Henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmış bir can kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşılmadı, ancak durum ciddiyetini koruyor.

Bu son felaket, Bağdat’ın kalabalık ticari bölgelerindeki güvenlik ve altyapı yetersizliği zorluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.