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Türk Kızılay, Kerkük'te 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıttı

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Türk Kızılay, Kerkük'te 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıttı
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Türk Kızılay, Irak ve komşu ülkelerdeki yardım çalışmaları kapsamında Kerkük'te 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ulaştırdı. Kurum, yarın Bağdat'ta 500 gıda kolisi dağıtacağını ve bu ay içinde toplam bin gıda kolisi ulaştırmayı planladığını açıkladı.

Türk Kızılay, Irak ve komşu ülkelerde başlattığı yardım kampanyası kapsamında Kerkük kentinde 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıttı.

Irak ve komşu ülkelerde ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, bölgedeki destek faaliyetlerini Kerkük'te de devam ettiriyor. Kurum, kentte düzenlediği yardım çalışması kapsamında 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ulaştırdı.

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Çetin Beyatlı, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, Kerkük'ün ardından başkent Bağdat'a da yardım dağıtımı gerçekleştireceklerini belirtti. Beyatlı, "Türk Kızılay olarak Irak Kızılay ile birlikte bugün Kerkük'teyiz. Kerkük'te 500 adet gıda kolisi dağıtıyoruz. Yarın da inşallah Bağdat'ta 500 adet gıda kolisi dağıtacağız. Bu ay içerisinde toplam bin adet gıda kolisi dağıtmayı planlıyoruz" dedi.

Dağıtılan gıda kolilerinin içeriğine ilişkin bilgi veren Beyatlı, "Gıda kolilerinin içerisinde bir ailenin yaklaşık bir aylık temel ihtiyaçlarını karşılayacak pirinç, un, bakliyat ve yağ gibi temel gıda ürünleri bulunuyor" diye konuştu.

"Türk Kızılay olarak Irak Kızılay ile yardımlaşmak için harekete geçtik"

Irak Kızılay Kerkük Şubesi Operasyon Yönetim Bürosu Sorumlusu Emcet Fuat da Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan insanların sayısının arttığını belirtti. Türk Kızılay ile iş birliği içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırdıklarını ifade eden Fuat, "Orta Doğu'da geçtiğimiz günlerde ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşlar nedeniyle ihtiyaç sahibi insanların gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türk Kızılay olarak Irak Kızılay ile yardımlaşmak için harekete geçtik. İhtiyaç sahibi insanlara gıda desteği sağlamak ve onların yükünü hafifletmek için buradayız. Bildiğiniz gibi fiyatlar her gün artıyor. Amacımız buradaki insanların yükünü hafifletmektir" ifadelerini kullandı.

Kerkük halkından Türk Kızılay'a teşekkür

Yardım kolilerini alan yerel halk, "Allah razı olsun. Kerkük halkına bu yardımları gönderdikleri için çok memnunuz" ifadeleriyle Türk Kızılay'a teşekkür etti.

Yardım kolisi alan bir Kerkük sakini ise "Allah yardım gönderenlerden razı olsun. Onlara uzun ömür ve bol rızık versin. Allah makamlarını daha da yükseltsin" dedi.

Yardımdan faydalanan diğer vatandaşlar da Türk Kızılay'a teşekkür ederek, "Yaptığınız yardımdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Her şey için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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