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Irak Başbakanı ve Türk Büyükelçi Bağdat'ta Görüştü

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Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, ekonomik işbirliği ve güvenlik konularında koordinasyonun önemi vurgulandı.

BAĞDAT (AA) – Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Zeydi, başkent Bağdat'ta Büyükelçi İnan'ı kabul etti.

Görüşmede Zeydi, Irak-Türkiye ilişkilerinin daha geniş işbirliği ve ortaklık düzeylerine taşınmasının önemini vurguladı.

Zeydi, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticaret alanlarında bir dizi mutabakat zaptı ve anlaşmanın imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Söz konusu anlaşmaların iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet etmesi ve bölgedeki kalkınma ile refah fırsatlarını desteklemesi gerektiğini belirten Zeydi, ortak dosyalarda koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Görüşmede ayrıca bölgedeki mevcut koşullar ve karşı karşıya bulunduğu güvenlik sorunları kapsamında, bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın korunması amacıyla diyalog ve diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA
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