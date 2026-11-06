Bağdat'ta Irak Yahudilerinin ilk müzesi Şammaş adıyla açıldı

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ülkeyi uzun yıllar önce terk eden Yahudi toplumunun tarihini ve kültürel mirasını yansıtmayı amaçlayan Yahudi müzesi açıldı.

Kayıtlara göre, Irak'ta 1930'lu yıllarda yaklaşık 80 ila 100 bin Yahudi yaşıyordu. Büyük bölümü Bağdat'ta yaşayan Yahudiler, 1948'de Filistin topraklarının işgal ve gasbedilip İsrail devletinin kurulmasının ardından bölgeye göç etmeye başladı. Iraklı Yahudilerin bir kısmı ise Avrupa ülkeleri ve ABD'ye göç etti.

Bugün itibarıyla Irak'ta yaşayan Yahudilerin sayısının birkaç kişiye kadar düştüğü ifade ediliyor.

Başkent Bağdat'ta "Şammaş Müzesi" adını taşıyan Yahudi müzesi açıldı. Bu müze, Irak Yahudilerinin tarihini, eğitim hayatını, dini geleneklerini ve toplumsal yaşamını yansıtıyor.

Müzede, Irak'taki Yahudi ailelerin geçmişini yansıtan fotoğraflar, hahamların ve cemaat liderlerinin portreleri, tarihi belgeler, okul kayıtları ve eski öğrencilere ait eğitim diplomaları sergileniyor.

Müzenin bulunduğu bina, 1928 yılında onlarca öğrencinin eğitim gördüğü "Şammaş Yahudi Ortaokulu"na ev sahipliği yapmıştı.

Yahudilere ait ilk müze

AA muhabirine konuşan Irak'taki Yahudi Cemaati Temsilcisi Ammar Temimi, "Bu müze, Irak'taki Yahudi toplumuna ait ilk müze." dedi.

Müzenin bulunduğu yerin 1928 yılında Irak Kralı 1. Faysal döneminde inşa edilen Şammaş Yahudi Ortaokulu'nun binası olduğunu ifade eden Temimi, söz konusu müzenin Iraklıların ilgisini çektiğini ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Temimi, müzenin ayrıca Irak'taki etnik ve mezhepsel çeşitliliği de yansıttığını ifade etti.

Yahudilerin Irak'taki varlığının eski yıllara dayandığını kaydeden Temimi, ülkede halihazırdaki sayılarının "bir elin parmağını geçmeyecek" kadar az olduğunu söyledi.

Kaynak: AA