Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Erakçi ve Recci Bağdat'ta İİT 52. toplantısında bölgesel gelişmeleri görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Lübnanlı mevkidaşı Yusuf Recci, Bağdat'ta İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı; temas, İsrail saldırıları sonrası gerilen dönemde yapıldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Lübnanlı mevkidaşı Yusuf Recci, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Bağdat'taki görüşmede, Erakçi ile Recci ikili ilişkilerin yanı sıra "önemli bölgesel gelişmeleri" ele aldı.

İran ve Lübnan arasındaki gerilimli ilişkiler

İsrail'in 2 Mart'tan sonra Lübnan'a yönelik saldırılar başlatmasıyla birlikte Beyrut ile Tahran arasındaki ilişkiler de gerilmişti.

Bu kapsamda Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 24 Mart'ta, İran'ın Beyrut'a atadığı Büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'yi "istenmeyen kişi" ilan ederek akreditasyonunu iptal etmiş ve ülkeyi terk etmesini istemişti.

25 Ağustos'ta AA'ya konuşan Lübnanlı resmi bir kaynak, Şeybani'nin oturum izninin diplomat olarak değil, İran vatandaşı sıfatıyla 6 ay uzatıldığını belirtmişti.

Son olarak, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 24 Eylül'de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede, ülkesinin bölgesel çatışmalara sahne olmak istemediğini belirtmişti.

Selam, İran'a, Beyrut için yeni bir büyükelçi adayı belirleme çağrısında bulunurken, görüşmeye Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de katılmıştı.

Kaynak: AA
Gece boyunca lapa lapa yağdı! 20 santimetre kar var

Gece boyunca lapa lapa yağdı! 20 santimetre kar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı

Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı
Bir ilçede peş peşe hastanelik oldular! Hepsinde aynı şüphe

Bir ilçede peş peşe hastanelik oldular! Hepsinde aynı şüphe
Kışlak yolculuğu faciayla bitti! Tüm serveti yok oldu

Kışlak yolculuğu faciayla bitti! Tüm serveti yok oldu
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü

Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
Bu golü defalarca izleyeceksiniz! Irak'ta inanılmaz vuruş

Dün gece futbol tarihinin en iyi gollerinden biri atıldı
İrfan Can Eğribayat'a tepkiler çığ gibi

İrfan Can Eğribayat'a tepkiler çığ gibi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaların rehin alındığı dönemi hatırlattı: Bugünlere kolay gelmedik

Erdoğan bu görüntüyü hatırlattı: Bugünlere kolay gelmedik