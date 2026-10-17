Fidan, Bağdat'ta İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Mısırlı mevkidaşıyla görüştü

Fidan, Bağdat'ta İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Mısırlı mevkidaşıyla görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Bağdat'a geldi. Fidan, toplantı marjında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Bakan Fidan, toplantı marjında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı