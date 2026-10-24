Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD Bağdat Büyükelçiliği, Husi saldırıları nedeniyle Irak'a seyahat uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Bağdat Büyükelçiliği, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki saldırılarının tırmanması nedeniyle vatandaşlarına Irak'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. Açıklamada, güvenlik riskleri ve ABD hükümetinin acil durum hizmeti sağlama imkanının sınırlı olduğu belirtildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil havalimanları ve kritik altyapıları hedef alan saldırılarının tırmanmasıyla silahlı çatışma, terör ve kaçırılma gibi güvenlik risklerini gerekçe göstererek vatandaşlarını Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından yayımlanan seyahat uyarısı güncellemesinde, seyahat uyarısı seviyesinde veya risk göstergelerinde bir değişikliğe gidilmediği bildirildi.

Vatandaşlarına hitaben "Hiçbir nedenle Irak'a seyahat etmeyin" çağrısında bulunulan açıklamada, güvenlik riskleri nedeniyle ABD hükümetinin Irak'taki ABD vatandaşlarına acil durum hizmeti sağlama imkanının sınırlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının sivil kayıplara ve seyahatlerde ciddi aksamalara yol açtığı kaydedilerek, bu düşmanca eylemlerin hızla tırmanabileceği ve mevcut çatışma alanlarının ötesine yayılabileceği uyarısında bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, Irak hükümetinin aniden patlak verebilecek şiddet olayları ve silahlı çatışmalar karşısında "ABD vatandaşlarının güvenliğini garanti edemediği" belirtildi.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Bıçakla darp ettiği anlar tepki çekmişti! Şanlıurfaspor'un eski yöneticisi bu kez sopalarla dövüldü

Bıçakla darp ettiği anlar olay olmuştu! Bu kez kendisi dövüldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar

8 yıl çalışıp parasını alamadı, dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız

Skandalın mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok
Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı

İşte Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni! Her şey cüzdanla başladı
Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'u kilitleyen kaza! 2 şerit trafiğe kapatıldı
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu

Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştığı genç şimdi servetini büyütüyor
Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı

Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı