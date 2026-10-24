ABD Bağdat Büyükelçiliği, Husi saldırıları nedeniyle Irak'a seyahat uyarısı yaptı

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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil havalimanları ve kritik altyapıları hedef alan saldırılarının tırmanmasıyla silahlı çatışma, terör ve kaçırılma gibi güvenlik risklerini gerekçe göstererek vatandaşlarını Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından yayımlanan seyahat uyarısı güncellemesinde, seyahat uyarısı seviyesinde veya risk göstergelerinde bir değişikliğe gidilmediği bildirildi.

Vatandaşlarına hitaben "Hiçbir nedenle Irak'a seyahat etmeyin" çağrısında bulunulan açıklamada, güvenlik riskleri nedeniyle ABD hükümetinin Irak'taki ABD vatandaşlarına acil durum hizmeti sağlama imkanının sınırlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının sivil kayıplara ve seyahatlerde ciddi aksamalara yol açtığı kaydedilerek, bu düşmanca eylemlerin hızla tırmanabileceği ve mevcut çatışma alanlarının ötesine yayılabileceği uyarısında bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, Irak hükümetinin aniden patlak verebilecek şiddet olayları ve silahlı çatışmalar karşısında "ABD vatandaşlarının güvenliğini garanti edemediği" belirtildi.

Kaynak: AA